<BR \/>„Mit dem neuen Namen wollen wir die gewachsene wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Südtiroler Kreativ- und Kommunikationsbranche unterstreichen“, erklärt der Präsident der Fachgruppe, Arnold Malfertheiner in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Präsident Malfertheiner blickte bei der Vollversammlung auf das vergangene Jahr zurück und skizzierte die strategische Ausrichtung der Fachgruppe für die kommenden Monate. Im Fokus stehen dabei die stärkere Vernetzung der Südtiroler Agenturlandschaft, die Förderung des Branchennachwuchses sowie der Umgang mit den rasanten Entwicklungen im Bereich digitaler Medien und neuer Technologien.<BR \/><BR \/>Bei der diesjährigen Vollversammlung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten auch einen Blick hinter die Kulissen des ORF-Südtirol-Studios in Bozen. Ein Höhepunkt des Abends bildete das Gespräch mit Andreas Pfeifer. Der gebürtige Bozner und langjährige ORF-Auslandskorrespondent (aktuell im Studio Berlin) gab spannende Einblicke in seine journalistische Arbeit, die Herausforderungen internationaler Berichterstattung und den Wandel der globalen Medienlandschaft.<BR \/><BR \/>„Mit der Umbenennung in „Creative Economy„ geben wir unserer Fachgruppe ein klares, zeitgemäßes Profil. Wir verstehen uns als Sprachrohr und Impulsgeber für eine Branche, die maßgeblich zur Wertschöpfung und Innovationskraft in Südtirol beiträgt“, betonte abschließend Präsident Arnold Malfertheiner.<h3>\r\nÜber die Fachgruppe Creative Economy<\/h3>Die Fachgruppe „Creative Economy“ im Wirtschaftsverband hds vertritt die Interessen der Werbefachleute und Kommunikationsdienstleister aus ganz Südtirol.