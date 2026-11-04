Wer das Kühlregal eines Supermarktes hackt, greift nicht nur ein Unternehmen an, sondern kritische Infrastruktur – gleichzusetzen mit einem Schlag gegen Krankenhäuser, Kraftwerke oder Verkehrsnetze. Wie ernst die Lage ist, zeigen die Krisensitzungen, zu denen europäische Regierungen und auch die EU-Kommission derzeit zusammenkommen.<BR \/><BR \/>Seit Montag häufen sich Meldungen aus mehreren europäischen Ländern, wonach Kühlregale von Lebensmittelgeschäften von Unbekannten gehackt und bewusst erhitzt worden sind – teilweise über 50 Grad. Bestätigte Vorfälle gibt es bereits in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Schweden, Finnland und Italien. Auf Sizilien traf es laut Medienberichten vier Coop-Märkte. Wer hinter den Angriffen steckt, ist ebenso unklar wie die Beweggründe. <h3>\r\nSüdtirols Branchenriesen bisher verschont<\/h3>Auch in Südtirol gibt es vereinzelt Fälle. Wie berichtet, meldeten sowohl die Konsumgenossenschaft Kastelruth als auch der Lebensmittelladen des Camping Seiser Alm Temperaturstörungen in ihren Kühlanlagen.<BR \/><BR \/>Bei den großen Lebensmittelhändlern im Land bleibt die Lage vorerst ruhig. „Wir haben bislang keine Problematik in unseren Systemen feststellen können“, sagt Robert Hillebrand, Direktor von Despar Trentino-Südtirol, gegenüber s+. Die Unternehmensgruppe investiert seit Jahren massiv in die IT-Sicherheit. „Wir müssen unsere Schutzwall-Systeme ständig aufrüsten, da die Angreifer immer wieder neue Lücken suchen“, betont Hillebrand.<BR \/><BR \/>Entwarnung gibt es vorerst auch bei der Anjoka-Gruppe, die in Südtirol zahlreiche Eurospin- und Conad-Filialen betreibt. Bis Dienstag seien keine Vorfälle registriert worden, bestätigt Martin Hittaler gegenüber dem Medium.<h3>\r\nSupermarkt hochdigitalisiert<\/h3>Ein Gefrierschrank kann sich überhaupt erst auf 50 Grad erhitzen, weil viele Geräte über eine Abtaufunktion zur Eisbeseitigung verfügen. Dass Kriminelle Supermarkt-Kühlungen überhaupt aus der Ferne manipulieren können, liegt daran, dass die Elektronik längst zentralisiert ist. Steuerungscomputer überwachen Truhen, Regale und Schränke rund um die Uhr. Um Technikern die Wartung aus der Ferne zu ermöglichen, hängen die Anlagen ans Internet. Was Effizienz schuf, erweist sich nun als gefährliches Einfallstor.