Daimler will weitere Jobs streichen

Bisher war von 10.000 Stellen die Rede. Das Einsparvolumen beim Personal dürfe damit auf weit mehr als 1,4 Milliarden Euro ansteigen, hieß es weiter.





Zudem solle die Modellpalette verkleinert werden. Dem Blatt zufolge sollen etwa weder S-Klasse Cabrio noch S-Klasse Coupe einen Nachfolger erhalten. Daimler lehnte am Sonntagabend eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.Konzern-Chef Ola Källenius will die Ausweitung des Sparpakts nach jetzigem Stand auf der Bilanzpressekonferenz am Dienstag offiziell ankündigen, berichtete die Zeitung.Der Stuttgarter Konzern legt dann als erster deutscher Autohersteller die Bilanz für 2019 vor

apa/reuters