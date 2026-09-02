„Diese Initiative soll die Integration in den Arbeitsalltag erleichtern und längerfristig auch zur Stabilisierung der Arbeitsverhältnisse beitragen“, betont Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof. Die ersten Ausbildungskurse finden in Bruneck und Schlanders statt.<BR \/><BR \/>Das Land Südtirol unterstützt Menschen mit Behinderungen nicht nur bei der Suche und Vermittlung eines Arbeitsplatzes, sondern auch darüber hinaus. Diese Aufgabe übernehmen Bezugspersonen im Betrieb, die eine möglichst erfolgreiche und inklusive Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ermöglichen und den Menschen mit Behinderungen beratend zur Seite stehen. <BR \/><BR \/>„Im Schnitt vermitteln wir pro Jahr südtirolweit 200 Menschen mit Behinderungen durch eine maßgeschneiderte und begleitete Arbeitseingliederung an Betriebe und Unternehmen. Den Bezugspersonen, die den vermittelten Personen am Arbeitsplatz Hilfestellung bieten, kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu“, betont Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof. „Mit den Schulungsterminen, die ab Herbst in allen Bezirken des Landes angeboten werden, möchten wir diese Schlüsselfiguren möglichst professionell auf ihre Aufgabe vorbereiten“, fährt Amhof fort.<BR \/><BR \/>„Die Idee, eine Schulungsreihe anzubieten, ist entstanden, da Betriebe von ihren Herausforderungen berichtet und um konkrete Methoden und Fertigkeiten gebeten haben“, erklärt Magdalena Oberrauch, die Direktorin des Amts für Arbeitsmarktintegration. Neben der Arbeitsplatzbegleitung, die während der Arbeitseingliederungsprojekte von den Sozialdiensten angeboten wird, seien die Bezugspersonen wichtige Akteure, die die alltägliche Arbeit mit den neuen Belegschaftsmitgliedern positiv beeinflussen könnten. <h3>Erste Schulungen in Bruneck und Schlanders<\/h3>Das Amt für Arbeitsmarktintegration bietet nun die ersten Schulungstermine für interessierte Personen an. Die Fortbildung ist kostenlos und beinhaltet praktische Informationen, hilfreiche Methoden für den Arbeitsalltag sowie Möglichkeiten zur erfolgreichen Begleitung und Integration am Arbeitsplatz. <BR \/><BR \/>In Bruneck findet die Schulung am 30. September von 15 Uhr bis 17 Uhr im NOI Techpark Bruneck, in der Europastraße 9 statt. Anmeldung über Mail an <a href="mailto:katja.lamprecht@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">katja.lamprecht@provinz.bz.it<\/a> mit Angabe des Namens der Teilnehmenden und des Betriebs.<BR \/><BR \/>Am 15. Oktober 2026 wird hingegen von 15 Uhr bis 17 Uhr in Schlanders (Schlandersburg, Schlandersburgstraße 6) eine Schulung angeboten. Anmeldung per E-Mail an <a href="mailto:annamaria.gruener@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">annamaria.gruener@provinz.bz.it <\/a>bis zum 5. Oktober 2026 mit Angabe des vollständigen Namens des Teilnehmenden und des Betriebs.