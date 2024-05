Daniel Schölzhorn erneut zum HGJ-Obmann gewählt

Der wiedergewählte Obmann Daniel Schölzhorn dankte allen Landesleitungsmitgliedern. „Ich habe mich der Wahl gestellt, weil ich die Zukunft mitgestalten und mich den Diskussionen stellen möchte“, sagte Schölzhorn. Er wird die HGJ im Landesausschuss des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) vertreten und dort deren Sichtweisen und Ideen einbringen. Besonders am Herzen liegt ihm auch die Stärkung der HGJ auf Bezirks- und Landesebene. Zudem wird die HGJ weiterhin an Südtirols Mittelschulen über die Berufe und die Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe informieren und bei den anstehenden Herausforderungen für den Tourismus mitdenken und mitarbeiten.„Es geht um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft, um den Einsatz der Künstlichen Intelligenz auf die Arbeitsabläufe und um die Frage, inwiefern die Jugend ihre beruflichen Ziele verwirklichen kann“, betonte Schölzhorn. Dabei gelte es, lösungsorientiert zu arbeiten und für die gastgewerbliche Jugend die Weichen zu stellen, damit Entwicklungschancen zugelassen werden können. Junge und motivierte Gastwirtinnen und Gastwirte sollten nämlich die Chance haben, Betriebe sinnvoll führen und weiterentwickeln zu können.Als sehr spannend bezeichnet der wiedergewählte Obmann der HGJ die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz und der Robotik auf die Wirtschaft und Gesellschaft. „Wir werden diese Entwicklung aktiv mitverfolgen und dazu im Herbst auch eine eigene Fachtagung organisieren“, unterstrich Schölzhorn.HGV-Präsident Manfred Pinzger und HGV-Direktor Raffael Mooswalder gratulierten dem wiedergewählten Obmann und der neuen Landesleitung der HGJ und sicherten weiterhin ihre volle Unterstützung zu. Lobende Worte äußerte Pinzger für das große Engagement der Jugend. „Es freut mich, so viele junge Gesichter unter der neu gewählten Landesleitung zu sehen. Die HGJ organisiert viele gesellige Veranstaltungen, jedoch kommt auch der politische Aspekt nie zu kurz“, betonte Pinzger. Er lädt die neuen Mitglieder der Landesleitung , die er als „Zukunft von morgen“ bezeichnet, zu einer aktiven, ehrlichen und offenen Zusammenarbeit ein. HGV-Direktor Raffael Mooswalder ergänzte, dass die HGJ die Kaderschmiede des zukünftigen Tourismus im Lande sei und somit eine wichtige Teilorganisation des HGV bilde.HGJ-Gründungsmitglied Gottfried Schgaguler überbrachte seine Glückwünsche: „Ich wünsche Euch, dass ihr mit Freude und Begeisterung etwas Positives für dieses Land beitragen könnt und das weitermacht, was wir einst begonnen haben.“ Seit 45 Jahren vertritt die HGJ nunmehr die Interessen der Junggastwirtinnen und Junggastwirte.An der Sitzung der neu bestimmten Landesleitung , die im Gustelier in Bozen stattfand, nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der HGJ-Partner Spezialbier-Brauerei FORST, Senoner Hotelbedarf, Brandnamic und Wörndle Interservice teil.