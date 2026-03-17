Unter dem Motto „Smart Hospitality – mehr Zeit für das Wesentliche“ tauschten sich die Hotelierinnen und Hoteliers zu den Chancen und Herausforderungen des technologischen Fortschritts aus. Auf der Tagesordnung standen auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr und die Pläne der Kooperationsgruppe für das Jahr 2026.<h3>\r\nKI-Unterstützung für einen besseren Service am Gast<\/h3>Obmann Paul Zimmerhofer eröffnete die Vollversammlung mit einem klaren Bekenntnis: „Bei allem, was wir tun, müssen wir immer am Gast bleiben. Denn das ist es, was Dienstleistung im Allgemeinen und speziell die Hotellerie ausmacht: der Service am Gast.“ Er betonte, dass KI den Service nicht ersetzen, sondern entlang der gesamten Customer Journey unterstützen solle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„So kann KI den Anfrage- und Buchungsprozess für den Gast erleichtern und uns vor Ort als eine Art digitaler Concierge dabei helfen, Gästewünsche besser und schneller zu erkennen und zu erfüllen“, schlussfolgerte Zimmerhofer. Sein Fazit: „Unser Ziel muss immer sein, mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen – auf Hotelseite und auf Seite des Gasts.“<h3>\r\nZwischen Sportgeist und Zukunftstechnologie<\/h3>Michael Oberhofer, einer der beiden Geschäftsführer der Kooperationsgruppe, blickte zunächst auf die bewegte Wintersaison zurück, die letzthin durch die Olympischen Winterspiele Milano-Cortina geprägt war. „Eine einmalige Erfahrung, das mitzuerleben und als Hotelierinnen und Hoteliers mitwirken zu können“, fasste er die Bedeutung des Großereignisses zusammen. Er zog eine Parallele zwischen Sportgeist und den führenden Spa-Hotels Südtirols: „Was wir mit den Athletinnen und Athleten gemein haben: den beständigen Ansporn zu Höchstleistungen und unseren starken Gemeinschaftssinn.“<BR \/><BR \/>Zum Thema Smart Hospitality stellte er klar: „KI wird für uns in Zukunft nicht nur ein unterstützendes Tool bei täglichen Abläufen sein, sondern auch ein entscheidender Faktor für Buchungen.“ Er verwies dabei auf die Bedeutung der KI-Sichtbarkeit. SEO-Optimierung und Meta-Kampagnen allein reichten nicht mehr, es brauche gezielte GEO-Optimierung, damit die Hotels von KI-Agenten empfohlen und zitiert würden. Sein Appell: „Werden wir gemeinsam smarter, damit Belvita auch künftig die Speerspitze des Südtiroler Tourismus bleibt.“<h3>\r\nSmart Prioritäten setzen<\/h3>Alois Kronbichler, gemeinsam mit Oberhofer Geschäftsführer der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, läutete seine Eröffnungsrede mit einer präzisen Definition ein: „Smart Hospitality beschreibt den Einsatz intelligenter Technologien im Hotelbetrieb mit dem Ziel, den Aufenthalt der Gäste zu individualisieren, das Serviceniveau zu erhöhen, die Mitarbeitereffizienz zu steigern und dafür zu sorgen, dass Führungskräfte mehr Zeit für das Wesentliche haben.“ <BR \/><BR \/>Er konfrontierte die Anwesenden damit, dass der Führungsalltag in der Realität oft anders aussehe: „Wusstet ihr, dass Führungskräfte häufig am Abend nicht wissen, was sie in der Früh gemacht haben? Und dass sie oft das Gefühl haben, gerade mal den Pflichtteil ihres Tagesgeschäfts erledigt zu haben?“ Deshalb machte Kronbichler umso deutlicher: „Technik kann vieles, Technik kann aber nicht für euch entscheiden, was wichtig ist.“ Als praktischen Impuls dazu empfahl er das Eisenhower-Prinzip zur Priorisierung.<BR \/><h3>\r\n2025: das Jahr der Meilensteine<\/h3>Anschließend genehmigte die Vollversammlung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 sowie die Verwendung des Reingewinns. Zurückgeblickt wurde auf das Jahr 2025 nicht nur in Zahlen, sondern auch anhand unzähliger Meilensteine: In der ersten Jahreshälfte erfolgten die Neuauflage des Belvita Katalogs und der Relaunch der Website, im Herbst fanden die Lehrfahrt nach Stockholm und die Aufnahme des Hotel Das Paradies als neues Mitglied statt, und auch verschiedene Formate der Belvita Next Generation prägten das Jahr. Das Highlight war aber unbestritten die große Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Kooperationsgruppe im Juli 2025.<h3>\r\nGroße Pläne für 2026<\/h3>Nach dem Blick zurück wurde auch nach vorne geschaut. So stehen für das Jahr 2026 insbesondere strategische Weiterentwicklungen im Fokus der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Geplant sind die Einführung eines neuen Markenauftritts mit Corporate Identity und Logo, die Überarbeitung der Spezialisierungen, die Weiterführung der Internationalisierungsstrategie sowie eine Lehrfahrt und eine Vollversammlung im Herbst. Zudem sollen Prozesse optimiert und der Austausch zwischen der Belvita Next Generation und dem Verwaltungsrat sowie mit der HGV-Leitung vertieft werden.<h3>\r\nMit dem Belvita Spirit stark in die Zukunft<\/h3>Zum Abschluss der Vollversammlung dankte Obmann Paul Zimmerhofer dem Verwaltungsrat für seinen wertvollen Einsatz. In Hinblick auf den Vortrag von Speakerin Manuela Machner zum Thema „KI verändert die Spielregeln – zwischen Effizienzsteigerung und Online-Sichtbarkeit“ am Nachmittag schloss er mit motivierenden Worten: „Smart Hospitality schafft eine klare Win-win-Situation: Alle haben mehr Zeit fürs Wesentliche.“<h3>\r\nDie Belvita Kooperationsgruppe<\/h3>Der Verbund Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol wurde 1995 von weitsichtigen Hotelierinnen und Hoteliers gegründet. Mittlerweile hat sich die Kooperationsgruppe als Erfolgsmodell in Italiens Tourismusbranche etabliert. Der Kooperation gehören 30 Mitgliedsbetriebe an, allesamt familiengeführte Wellnesshotels im 5-Sterne- sowie im 4-Sterne-Superior-Segment.