„Dann kann nicht nur die Corona-Krise schuld sein“

Die Corona-Krise hat Südtirol vor Augen geführt, dass es vor allem in 2 Bereichen großen Aufholbedarf hat: beim Bürokratieabbau und der Digitalisierung. Aber auch viele Betriebe waren nicht so krisenfest aufgestellt, wie man geglaubt hatte, berichtet das Tagblatt Dolomiten in seiner aktuellen Ausgabe.