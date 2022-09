Darum ist der Euro so schwach wie seit 20 Jahren nicht Darum ist der Euro so schwach wie seit 20 Jahren nicht

Der Euro hat in den vergangenen Wochen ordentlich an Wert verloren. Momentan bekommt man für einen Euro 0,987 Dollar – so wenig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und die Einheitswährung tut sich schwer wieder Boden gut zu machen.