Darum kann Italien die Mehrwertsteuer nicht senken

Billiger einkaufen: Wer möchte das nicht? Speziell in Zeiten der Krise. Das hat sich auch die deutsche Bundesregierung gedacht und daher die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Zum Vergleich: In Italien liegt der normale Steuersatz derzeit bei 22 Prozent.Italiens Politik liebäugelt mittlerweile auch mit dieser Vorstellung. Steuerexperte Steinmair hält davon allerdings wenig. Schließlich sei die Ausgangssituation hierzulande eine komplett andere als in Deutschland, wie er im „WIKU“-Interview sagt. Und das vor allem aus einem Grund: „In Italien ist heute das Geld für eine solche Maßnahme schlichtweg nicht vorhanden.“Mehr dazu lesen Sie im aktuellen „WIKU“.

