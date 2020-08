Das 25-Milliarden-Euro-Paket

Die Regierung in Rom hat das 25 Milliarden Euro schwere Antikrisenpaket vergangenen Freitag genehmigt. Wie mittlerweile üblich wurde die Dringlichkeitsverordnung „vorbehaltlich weiterer Vereinbarungen“ verabschiedet.Das bedeutet, dass man sicher noch etliche Tage warten muss, bis sie im staatlichen Amtsblatt veröffentlicht und somit wirksam wird. Dann muss sie an das Parlament zur Umwandlung in ein Gesetz weitergeleitet werden. Das hat innerhalb von 60 Tagen zu erfolgen.Unter anderem wird das umstrittene Kündigungsverbot verlängert – wenn auch mit Einschränkungen –, für Unternehmen, die neues Personal einstellen, gibt es Steuerentlastungen, und Konsumenten, die mit Karte zahlen, sollen einen Rabatt bekommen, wie es im aktuellen „WIKU“ heißt, der die wichtigsten Maßnahmen aufzeigt.Zahlreiche Maßnahmen haben es allerdings nicht mehr in die Verordnung geschafft. In den vergangenen Wochen hatte es in der Presse Ankündigungen gegeben, die besonders bei den Unternehmerverbänden einige Erwartungen geweckt haben, wie etwa die Rabatte für Restaurantbesuche.

d