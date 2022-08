Das Chaos an den Flughäfen: 15.700 Flugausfälle im August

Rund 15.700 Flüge wurden im August in ganz Europa gestrichen, wie die renommierte Mailänder Wirtschaftszeitung „IlSole24Ore“ berichtet. Das seien rund 2 Prozent der insgesamt in Europa geplanten Flüge.Gerade im August also, der als Haupt-Reise-Monat gilt, scheint sich auf Europas Flughäfen ein nie dagewesenes Chaos breitzumachen. Die britische Fluggesellschaft British Airways erlässt zudem einen einwöchigen Verkaufsstopp für Kurzstreckentickets und bei der Lufthansa gibt es Streiks.Vor allem die Reiseveranstalter zeigen sich wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen, die diese Tausenden Flugausfälle mit sich bringen, besorgt. Zudem schrecke die Situation immer Reisende ab, einen Urlaub zu buchen, was sich auf die gesamte Tourismusbranche in Europa auswirke, schreibt „IlSole24Ore“.