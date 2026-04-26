<b>von George Papaconstantinou und Jean Pisani-Ferry<\/b><BR \/><BR \/>Als der kanadische Premierminister Mark Carney Anfang dieses Jahres feststellte, die Welt befinde sich „mitten in einem Bruch, nicht in einem Übergang“, brachte er eine Realität auf den Punkt, die die meisten Regierungen nur zögerlich akzeptieren. Die seit 1944 vorherrschende internationale Wirtschaftsordnung ist endgültig vorbei. Die Frage ist nun, was als Nächstes kommt.<BR \/><BR \/>Die Antwort ist noch unklar. Doch einige Merkmale der sich abzeichnenden Landschaft stehen bereits fest, und sie sollten als Leitfaden dienen, wie Europa und die mittleren Mächte der Welt sich auf diesem neuen Terrain zurechtfinden.<h3>\r\nDas Ende des Bretton-Woods-Systems<\/h3>Erstens ist das Bretton-Woods-System kein funktionierender Anker mehr. Seine Fragilität wurde während der Finanzkrise 2008 offenbart, und sein Versagen, die ungleichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie anzugehen, hat seine Legitimität weiter untüergraben. <BR \/><BR \/>Doch der entscheidende Schlag kam von innen: Die Vereinigten Staaten, der Anker und Hauptarchitekt des Systems, wenden sich davon ab. Die Kombination aus einem zerfallenden Multilateralismus und einer US-Regierung, die ihre globale Rolle aufgibt, hat zu einem irreparablen Bruch geführt.<h3>\r\nStrukturelle Veränderungen im Welthandel<\/h3>Zweitens wird der Welthandel nicht zu seiner früheren Offenheit zurückkehren, was vor allem auf strukturelle Kräfte zurückzuführen ist. Chinas Handelsüberschuss überstieg 2025 eine Billion US-Dollar, angetrieben durch das verarbeitende Gewerbe. Das Land macht mittlerweile rund 35 Prozent der weltweiten Produktionsleistung im verarbeitenden Gewerbe aus und kann fast jedes Industriegut liefern.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig hat Präsident Donald Trump die US-Zölle auf den höchsten Stand seit den 1930er Jahren angehoben, mit prognostizierten Einnahmen von zwei bis drei Billionen US-Dollar in den nächsten zehn Jahren.<BR \/><BR \/> Da diese prognostizierten Einnahmen zur Finanzierung von Steuersenkungen für Haushalte verwendet wurden, würde eine Rücknahme für jede künftige Regierung hohe politische Kosten mit sich bringen.<h3>\r\nNormativer Zusammenbruch und neue Realitäten<\/h3>Drittens hat der Zusammenbruch der Weltordnung normative Auswirkungen. Durch den Austritt der USA aus 66 internationalen Organisationen und die Aufhebung der Grenze zwischen privaten und öffentlichen Interessen hat Trump den jahrzehntelangen informellen Kodex zunichte gemacht, nach dem Interessenkonflikte vermieden, unabhängige Institutionen respektiert und multilaterale Gremien unterstützt wurden. Erklärungen allein werden nicht wiederherstellen, was Jahrzehnte gebraucht hat, um es aufzubauen.<BR \/><BR \/>Das soll nicht heißen, dass globale Governance unmöglich ist. Aber sie muss als bescheideneres Projekt neu gedacht werden. Ein einheitliches Modell, das auf offenen Märkten, Rechtsstaatlichkeit, unabhängigen Institutionen und einem Sicherheitsschirm der USA basiert, ist nicht mehr realistisch. <BR \/><BR \/>Was weiterhin möglich ist, ist etwas, das eher einem Kondominium gleicht, mit Regeln, die nationale Präferenzen berücksichtigen und gleichzeitig Handlungen verbieten, die anderen Kosten auferlegen oder das globale Gemeingut schädigen.<BR \/><BR \/>Ein nützlicher Ausgangspunkt ist der von dem Harvard-Ökonomen Dani Rodrik vorgeschlagene Rahmen, der darauf abzielt, „Beggar-thy-Neighbor“-Politiken einzuschränken und gemeinsame globale Güter zu schützen, während er Raum für nationale Vielfalt lässt.<BR \/><BR \/> Bei einer wirksamen Umsetzung würde ein solcher Rahmen vieles von dem ausschließen, was die Trump-Regierung getan hat. Zölle, die in erster Linie dem Land schaden, das sie verhängt, könnten den Test bestehen, aber Politiken, die das globale Finanzsystem destabilisieren oder die Klimakooperation untergraben, würden dies nicht.<h3>Die Rolle der Mittelmächte und die Zukunft des Dollars<\/h3>Die zentrale Herausforderung ist jedoch die Durchsetzung. Wenn die USA entweder abwesend oder aktiv feindselig sind, wer würde dann die Regeln festlegen und durchsetzen? Hierin liegt die schwierigste Prüfung – und die größte Chance – für Mittelmächte und für Europa.<BR \/><BR \/>Das internationale Währungssystem ist ein typisches Beispiel dafür. Die Dominanz des Dollars hat den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse im Jahr 1971, den Aufstieg des Euro und zahlreiche Krisen überstanden. Doch angesichts des Drucks, der nun aus den USA selbst kommt, ist die globale Position des Dollars nicht mehr gesichert.<BR \/><BR \/>Paradoxerweise hat der Aufstieg von auf den Dollar lautenden Stablecoins die Nachfrage nach dem Greenback gestärkt. Doch Trumps Angriffe auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve, das explosive Wachstum der US-Staatsverschuldung und die Fragmentierung des Welthandels untergraben nach und nach die Grundlagen der Vorrangstellung des Dollars. Sollte der nächste Fed-Vorsitzende die Währungsswap-Linien zurückfahren, die seit 2008 als globaler Kreditgeber letzter Instanz dienen, wären die Folgen für die Finanzstabilität gravierend.<h3>\r\nAuf dem Weg zu einem multipolaren Währungssystem<\/h3>Auf lange Sicht erscheint ein multipolares Währungssystem wahrscheinlicher als eine einfache Verlagerung vom Dollar zum Renminbi. Die chinesische Währung bleibt durch Kapitalkontrollen und die Zurückhaltung der Regierung, die Verantwortung eines Reservewährungsemittenten zu übernehmen, eingeschränkt. <BR \/><BR \/>Dennoch macht Chinas Dominanz im verarbeitenden Gewerbe eine größere regionale Rolle des Renminbi so gut wie sicher. Der Euro verfügt unterdessen über die institutionellen Grundlagen und die Markttiefe, um seine Rolle auszuweiten, vorausgesetzt, Europa kann den politischen Willen aufbringen, ihn zu unterstützen.<h3>Europas zögerliche Antwort<\/h3>Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben schon lange erkannt, dass die Weltordnung zerfällt, dennoch verhielten sie sich weiterhin so, als würde das von den USA verankerte System auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben. In diesem Sinne war Trumps zweite Amtszeit ein böses Erwachen.<BR \/><BR \/>Die Reaktion der EU war jedoch inkonsequent und zögerlich. Die Union hat sich mit einem US-Zoll von 15 Prozent auf europäische Waren abgefunden, anstatt die Spannungen mit Trump zu verschärfen, und schließt erst jetzt Handelsabkommen mit dem Mercosur und Indien ab, die schon vor Jahren hätten abgeschlossen werden sollen. <BR \/><BR \/>Während die politischen Entscheidungsträger beginnen, eine substanziellere internationale Rolle für den Euro in Betracht zu ziehen, stellen sie auch in Frage, ob US-Staatsanleihen ihren automatischen risikofreien Status nach den EU-Bankenvorschriften behalten sollten.<h3>\r\nDie Notwendigkeit europäischer Führung<\/h3>Was die EU noch tun muss, ist, die Führung zu übernehmen. Bei der Reform der Welthandelsorganisation bleiben die Vorschläge der Europäischen Kommission vage und gehen nicht darauf ein, wie ein multilaterales System ohne die USA aufrechterhalten werden könnte.<BR \/><BR \/> Zwar wurden ernsthafte Vorschläge für Eurobond-ähnliche Instrumente in Umlauf gebracht, doch haben diese noch nicht zu einem politischen Engagement geführt. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die EU keine kohärente China-Strategie entwickelt hat.<BR \/><BR \/>Größere wirtschaftliche und technologische Autonomie sollte nicht mit einem Rückzug aus der Globalisierung verwechselt werden. Sie ist eine Voraussetzung für ein sinnvolles Engagement in einer stärker fragmentierten Welt, sei es mit China, einer künftigen US-Regierung oder Mittelmächten, ganz im Sinne dessen, was der finnische Präsident Alexander Stubb als „wertorientierten Realismus“ bezeichnet hat.<h3>\r\nKoalition der Regelhüter<\/h3>Die Alternative zur von den USA geführten, regelbasierten Ordnung muss nicht Chaos sein. Was Carney forderte, ist genau das, was dieser Moment erfordert: eine Koalition von Ländern, die bereit sind, in einer weniger geordneten Welt als Agenda-Setter und glaubwürdige Hüter der Regeln zu agieren.<BR \/><BR \/>Eine solche Koalition muss unterschiedliche Wirtschaftsmodelle berücksichtigen und gleichzeitig offen unkooperatives Verhalten ablehnen. Sie muss in die innenpolitische Widerstandsfähigkeit als Grundlage für internationales Engagement investieren. Und sie muss Verantwortung für die globale Stabilität übernehmen, anstatt darauf zu warten, dass die USA zu ihrer früheren Rolle zurückkehren.<BR \/><BR \/><b>Über die Autoren<\/b><BR \/>George Papaconstantinou, ehemaliger Finanzminister Griechenlands, und Jean Pisani-Ferry, Senior Fellow bei Bruegel, sind die Autoren von „New World New Rules: Global Cooperation in a World of Geopolitical Rivalries“ (2025).