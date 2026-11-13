<h3>\r\nKronplatz und Helm: neue technologische Standards im Pustertal<\/h3>Eines der bedeutendsten Projekte entsteht am Kronplatz in Südtirol. Mit „Kronplatz 1+2“ wird die wichtigste Zubringeranlage vom Tal in Reischach\/Bruneck, das Rückgrat des gesamten Skigebiets, vollständig erneuert. Die neue 10er-Kabinenbahn führt in zwei Sektionen auf den Berg. Die Mittelstation wird verlegt und direkt an die Pisten angebunden, während die Zahl der Stützen gegenüber der bestehenden Anlage um mehr als die Hälfte reduziert wird. Die große Neuerung ist die eingesetzte Technologie: „Kronplatz 1+2“ wird weltweit die erste Leitner-Kabinenbahn mit Ropera sein, dem neuen, von Leitner gemeinsam mit Poma und Bartholet entwickelten Technologiestandard für kuppelbare Einseilumlaufbahnen. EVO-Kabinen mit Lodenpolsterung sorgen zusätzlich für ein besonders hohes Komfortniveau.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Meilenstein wird im Skigebiet „3 Zinnen“ im Hochpustertal erreicht. Die neue Premium 10er-Kabinenbahn „Helmissimo“ in Vierschach wird parallel zur Erweiterung und Aufwertung der Talabfahrt errichtet und ersetzt die bisherige Kabinenbahn. Dank der intermodalen Anbindung an die Bahn verbessert sie die Erreichbarkeit des Helms und verkürzt an stark frequentierten Tagen die Wartezeiten deutlich.<BR \/><BR \/>Zwei weitere 10er-Kabinenbahnen bringen wichtige Neuerungen in den Westen Südtirols. Im Skigebiet Schöneben-Haideralm ersetzt die Kabinenbahn „Piz Schöneben“ eine fast vierzig Jahre alte Anlage. EVO-Kabinen mit Panoramatüren, der Blick auf den Reschensee, das LeitPilot-System in der Talstation und der Ganzjahresbetrieb bedeuten eine deutliche Qualitätssteigerung. Im Skigebiet Watles ersetzt die neue Kabinenbahn „Prämajur-Watles“ einen Vierersessellift aus dem Jahr 1995 und bietet besonders Familien, Kindern und im Sommer auch Gästen mit Fahrrädern und Kinderwagen Vorteile.<BR \/><BR \/>Im Skigebiet Gitschberg Jochtal bietet die neue 6er-Sesselbahn „Gitsch“ dank Sitzheizung, Wetterschutzhauben und Einzelfußrastern mit Verriegelungssystem hohe Komfort- und Sicherheitsstandards. Auch hier kommt LeitPilot zur automatisierten Stationssteuerung zum Einsatz. In Obereggen ersetzt eine neue 8er-Sesselbahn die bestehende Vierersesselbahn und verbessert insbesondere die strategisch wichtige Verbindung ins Fleimstal. Ergänzt wird das Projekt durch den neuen Skilift „Eben“ mit einer Förderleistung von 720 Personen pro Stunde für das Kinderland „Brunoland“ an der Talstation. In Alta Badia werden außerdem die Skilifte „Abrusè“ in Corvara und „La Para“ ersetzt, die für die örtlichen Skischulen von zentraler Bedeutung sind.<h3>\r\nAostatal: Modernisierung und neue Impulse für den Ganzjahrestourismus<\/h3>In Courmayeur gehen zwei neue 10er-Kabinenbahnen in Betrieb, die einen wichtigen Schritt im Modernisierungsprozess darstellen. Die Anlagen „Plan Checrouit - Maison Vieille“ und „Plan Checrouit - Colle Checrouit“ ersetzen einen Zweiersessellift aus dem Jahr 1975 beziehungsweise eine historische Agudio-Kabinenbahn von 1986.<BR \/>Im nahe gelegenen La Thuile liegt der Schwerpunkt auf der ganzjährigen Entwicklung der Destination. Die für Dezember 2026 geplante 10er-Kabinenbahn „Chaz Dura“ ersetzt die beiden bestehenden Sessellifte „La Combe“ und „Chaz Dura“. Erstmals können auch Fußgänger bequem einen Aussichtspunkt mit Blick auf den Mont Blanc erreichen. Im Sommer eröffnet die Anlage neue Möglichkeiten für Wanderer, Mountainbiker und Radtouristen und erweitert damit das touristische Angebot der Region deutlich.<h3>\r\nMehr Komfort und Qualität das ganze Jahr über am Tonalepass; Neuheiten in Ponte di Legno<\/h3>Am Tonalepass stellt die neue 10er-Kabinenbahn „Valbiolo“ gegenüber dem Sessellift aus den 1990er-Jahren, den sie ersetzt, einen deutlichen Qualitätssprung dar. Die Kabinen bieten insbesondere Familien, Kindern und Anfängern mehr Komfort und Sicherheit. Zudem schafft die Anlage eine wichtige Verbindung zum westlichen Teil des Tonale-Skigebiets und wird in die künftige Anbindung an den Bereich Bleis integriert. Der Ganzjahresbetrieb verbessert außerdem den Zugang zum Bikepark und den Fahrradtransport. In Ponte di Legno ersetzt die neue Kabinenbahn „Valbione - Corno d’Aola - Angelo“ einen Zweiersessellift und einen Skilift. Dadurch werden die Fahrzeiten verkürzt und der Zugang zum Berg erleichtert.<h3>\r\nPremiere im Piemont<\/h3>Eine besonders bedeutende Neuerung betrifft Prato Nevoso in der Provinz Cuneo. Mit „Blu“ geht die erste 8er-Sesselbahn des Piemont in Betrieb. Die neue Anlage ersetzt einen bestehenden fixgeklemmten Vierersessellift und erhöht Förderleistung und Komfort. Die bisherige Anlage wird abgebaut und im Verbindungsbereich Richtung Artesina wiedererrichtet. Der neue, auch für den sommerlichen Fahrradtransport ausgelegte Sessellift verfügt unter anderem über ein 90-Grad-Ein- und Ausstiegssystem mit Förderband mit Hubtisch sowie über eine integrierte Fahrzeuggarage.<h3>\r\nVon Zoldo über San Martino di Castrozza bis Alto Sangro<\/h3>Der Modernisierungsprozess erfasst auch zahlreiche weitere italienische Skigebiete. Im Val di Zoldo in der Provinz Belluno ersetzt die Kabinenbahn „Pecol - Pian del Crep“ eine Anlage aus den 1980er-Jahren als wichtigste Zubringerverbindung ins Skigebiet. Im Skigebiet Alto Sangro in den Abruzzen tritt die moderne 10er-Kabinenbahn „Montepratello“ an die Stelle der Anlage „Vallone - Monte Pratello“ und bietet eine höhere Förderleistung, kürzere Fahrzeiten und eine bessere Energieeffizienz. Auf der Alpe Tognola in San Martino di Castrozza werden zwei Dreiersessellifte durch den neuen 6er-Sessellift „Scandola - Tognazza“ ersetzt. Weitere Erneuerungen betreffen die Sessel- und Skilifte in Monte Pora, Bedollo und Piancavallo.<h3>\r\nAusblick 2027\/28: erste Projekte bereits gestartet<\/h3>Die nächste Modernisierungsphase ist bereits angelaufen. In Alta Badia haben die Arbeiten an der neuen 10er-Kabinenbahn „Piz Sorega“ begonnen. Die zweigeteilte Anlage mit ROPERA-Technologie wird künftig den wichtigsten Zugang von St. Kassian zum Skigebiet bilden. Auf der Plose oberhalb von Brixen ersetzt der neue 6er-Sessellift „Rifugio CAI“ eine fast vierzig Jahre alte Anlage und wird ebenfalls mit ROPERA-Technologie ausgestattet.<BR \/><BR \/>In Meran 2000 ersetzt ab der Saison 2027\/28 die neue 10er-Kabinenbahn „Kesselberg“ des Modells ROPERA einen bestehenden Dreiersessellift und übernimmt eine zentrale Rolle im Ganzjahresbetrieb. In der Borno Ski Area in der Provinz Brescia schafft die neue 10er-Kabinenbahn „Boario - Borno - Monte Altissimo“ mit Mittelstation in Plai eine durchgehende Verbindung bis zum Gipfel und ersetzt zwei historische Zweiersessellifte.