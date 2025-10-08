Wie der Marktführer bei glutenfreien Produkten und einzige heimische Pastaexporteur damit umgeht. Ein Interview mit Geschäftsführer Hannes Berger. <BR \/><BR \/><b>Herr Berger, seit Inkrafttreten der US-Zölle sind nun zwei Monate vergangen. Wie gut können Sie damit leben?<\/b><BR \/>Hannes Berger: Die Zölle von 15 Prozent sind eine große Belastung – keine Frage. Wir versuchen aber, soweit möglich, damit zurechtzukommen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Haben Sie die Zölle in vollem Umfang an Ihre Kunden weitergegeben?<\/b><BR \/>Berger: Bereits am Tag nach der Ankündigung Anfang April haben wir Preiserhöhungen in die Wege geleitet. Wir konnten jedoch die Mehrkosten nicht eins zu eins weitergeben. Damals gingen wir noch davon aus, dass es letztendlich zehn Prozent Zölle werden würden – was sich bekanntlich nicht bestätigt hat.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was bedeutet das für das US-Geschäft von Dr. Schär, immerhin der drittwichtigste Markt des Unternehmens?<\/b><BR \/>Berger: Die Preiserhöhungen der europäischen Hersteller treffen auf einen ohnehin schwächelnden Konsum in den USA. Die Wettbewerbssituation verschärft sich, ein Rückgang bei den Verkäufen ist wahrscheinlich. Insgesamt dürfte sich der Volumenrückgang in Grenzen halten, weil wir eine starke Marktposition haben. Außerdem produzieren wir einen Teil unseres Sortiments direkt vor Ort. <BR \/><BR \/><BR \/><b>2012 haben Sie ihr Werk in den USA eröffnet...<\/b><BR \/>Berger: Richtig, und 2022 nochmals erweitert. Wir stellen vor Ort Brot und Brötchen her – Frische ist hier entscheidend. Der Rest unseres Sortiments kommt aus Europa, und das bleibt vorerst so. Wir denken nicht in Legislaturperioden, sondern langfristig. Unsere Strategie der nächsten Jahre sieht nicht vor, die Produktion in den USA auszubauen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Gab es weitere direkte Folgen der Zollpolitik von Trump?<\/b><BR \/>Berger: Wir müssen unsere Logistik für den kanadischen Markt neu organisieren. Statt über die USA soll in Zukunft der Transport nun direkt von Europa aus laufen, um die Einfuhrzölle in die Staaten zu umgehen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Trump droht nun mit Gesamtzöllen von rund 100 Prozent auf Pasta ab 1. Jänner 2026 - ein Produkt, das auch Sie herstellen und in die Vereinigten Staaten exportieren. Was hieße das für Dr. Schär in den USA?<\/b><BR \/>Berger: Pasta ist vom Volumen her nicht das wichtigste Produkt in unserem Sortiment für die USA. Sollten auch diese Zölle kommen, wäre das aber fatal – für die gesamte Lebensmittelproduktion in Italien, wo Pasta einen wesentlichen Beitrag leistet. Selbst wenn sie nicht kommen wie angekündigt, sondern in geringerem Ausmaß, muss man sagen, dass es heute mit wesentlich mehr Risiken verbunden ist, den US-Markt zu bedienen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71776540_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Neben Zöllen sprechen Sie auch von Problemen bei Arbeitsgenehmigungen.<\/b><BR \/>Berger: Die Visa für Hochqualifizierte sollen künftig 100.000 Dollar kosten, statt wie bisher 10.000 bis 15.000. Aktuell sind einige Europäer im mittleren und oberen Management an unserem US-Standort tätig. Für ihre Visumsverlängerung gilt die neue Regelung zwar nicht. Aber wenn wir morgen eine neue Führungskraft entsenden wollen, fallen diese enormen Gebühren an. Das könnte – so traurig es ist – mitentscheiden, ob eine Position mit einem Amerikaner oder einem Europäer besetzt wird. Kaum ein mittelständisches Unternehmen kann sich solche Kosten leisten.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Haben Sie nie darüber nachgedacht, Ihre Vertriebsstrategie zu ändern und den US-Markt weniger stark zu gewichten?<\/b><BR \/>Berger: Nein. Nordamerika ist ein recht homogener Markt mit knapp 400 Millionen Menschen. Auf dieses Potenzial können und wollen wir nicht verzichten. Zudem ist es ein Markt mit hohem Weizenkonsum – die östliche Hemisphäre mit Märkten wie Indien oder China steht für uns nicht im Fokus.<BR \/><BR \/><BR \/><b> Sie betonen, dass Sie nicht in Legislaturperioden denken. Dennoch bewegen Sie sich in einem Umfeld, das stark von politischen Entscheidungen geprägt ist. Sind Sie zufrieden mit der Politik der EU in den letzten Jahren?<\/b><BR \/>Berger: Im Kritisieren ist man oft voreilig; deutlich gesehen hat man das im Zusammenhang mit dem, wie von vielen unterstellt, schlechten Verhandlungsergebnis von Von der Leyen bei den Zöllen. Ich weiß nicht, ob jemand anderes ein besseres Ergebnis erzielt hätte als die Kommissionspräsidentin. Die Wahrheit ist: Die EU ist durch ihre innere Zerstrittenheit, die Überbürokratisierung und die Schwächen in Rüstung und Innovationskraft erpressbar. Im Gegensatz dazu tritt China gegenüber den USA auf Augenhöhe auf.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Muss sich die EU mit dieser schwächeren Rolle abfinden?<\/b><BR \/>Berger: Damit Reformen umgesetzt werden können, muss zuallererst das Einstimmigkeitsprinzip fallen. Ansonsten drohen Jahre des Stillstands – und wir verlieren weiter an Boden. Zumal die Herausforderungen nicht kleiner werden, Stichwort Künstliche Intelligenz. Die Musik spielt hier wieder nicht in Europa, sondern vor allem in den USA und China. Sollte KI auch nur annähernd die Erwartungen erfüllen, droht der Vorsprung der beiden Großmächte noch größer zu werden. KI könnte dazu führen, dass die USA und China in neue Sphären vordringen, was die Schlagkraft der Wirtschaftsräume angeht, die EU droht, wieder nur in der Anwenderrolle zu bleiben. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Von der Wettbewerbsfähigkeit Europas zu jener Südtirols: Seit Jahren werden die relativ geringe Produktivität und Forschungsquote bemängelt. Was kann die Politik hier tun?<\/b><BR \/>Berger: Es gilt, die Kooperation zwischen den Betrieben noch stärker zu fördern – und ebenso den Export. Der Export ist ein starker Hebel, um zu wachsen, die Produktivität zu steigern und im internationalen Wettbewerb besser zu bestehen. Exportstarke Firmen sind meist auch jene, die überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung investieren, ja investieren müssen. Etwas tut sich bereits, aber es könnte ruhig mehr sein. Außerdem wäre es wünschenswert, das Thema gezielte Ansiedlung von Unternehmen von außen wieder stärker anzugehen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Aber Gewerbeflächen sind in Südtirol doch knapp…<\/b><BR \/>Berger: Ja, aber zu einer umfassenden Standortpolitik gehört auch das. Was spricht dagegen, wenn sich ein Großunternehmen, das zu unseren Werten passt, hier niederlässt und ein innovatives Ökosystem entsteht?<BR \/><BR \/><BR \/><b>Haben Sie dabei konkrete Unternehmen im Kopf?<\/b><BR \/>Berger: Da gäbe es sicher einige – etwa im Bereich Lebensmittel oder Sport. Wir dürfen beim Anwerben ruhig wieder mutiger sein. Gleichzeitig müssen wir das Recruiting aus dem Ausland erleichtern: durch einen Mietmarkt mit akzeptablen Preisen und durch ein Bildungsangebot, das auch die Bedürfnisse hochqualifizierter Führungskräfte und ihrer Familien berücksichtigt. Unter den aktuellen Bedingungen ist es sehr schwer bis unmöglich, solche Fachkräfte nach Südtirol zu holen. Südtirol ist hier noch zu zaghaft und nutzt seine sprachliche Vielfalt nicht konsequent genug. Dafür braucht es mehr Offenheit.