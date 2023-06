Das können die neuen Staatspapiere!

3,1 Prozent netto

„ Es gibt mehrere Produkte, die mittlerweile eine Verzinsung von 2 bis 3,5 Prozent bei geringem bis fast gar keinem Risiko vorsehen. ” — Armin Weissenegger, Südtiroler Sparkasse

Warum Italien den „BTP Valore“ einführt

Der „BTP Valore“ wird seit Wochen mit viel Aufwand auf vielen Kanälen beworben. Die Zielgruppe der italienischen Staatsanleihe sind erklärtermaßen die Kleinanleger, sprich die breite Masse, nicht institutionelle Investoren. Ab einem Kapital von 1000 Euro kann man den „BTP Valore“ seit heute und noch bis Mittwoch zeichnen. Die Laufzeit liegt bei 4 Jahren, die Brutto-Rendite soll in den ersten beiden Jahren bei 3,25 Prozent liegen und in den Folgejahren auf 4 Prozent ansteigen. Als kleines kleines „Treue-Zuckerl“ gibt es zum Schluss noch 0,5 Prozent extra. Zugleich greift der für Staatsanleihen übliche, reduzierte Steuersatz von 12,5 Prozent. Zur Erinnerung: Bei vielen anderen Anlageprodukten wird die normale Kapitalertragssteuer von 26 Prozent auf die Rendite berechnet.„Unterm Strich winkt einem Sparer, der in das neue Staatspapier investiert, eine Netto-Rendite zum Laufzeitende von rund 3,1 Prozent, wenn man auch die Stempelsteuer abzieht.“ Das sei ganz in Ordnung, so Weissenegger. Es handelt sich um eine nicht vinkulierte Anlage, das heißt, der Sparer kann jederzeit zu den dann herrschenden (Markt-)Bedingungen aussteigen. Die Rendite sei für alle, die bis zum Ende durchhalten, „garantiert“. „Kurzfristige, mitunter starke Schwankungen, sollte jemand aber schon auszuhalten bereit sein, die durch Zins- oder Spreadbewegungen ausgelöst werden können.“ Die Zinsgarantie stellt ein Versprechen des Staates Italien gegenüber dem Sparer dar. „Sollte der Staat also nicht in völlige Rückzahlungsnot geraten, was bis dato noch nie passiert ist, kann jemand, der in das Papier investiert, mit der erwähnten Rendite rechnen.“Dazu ist zu sagen, dass der „BTP Valore“ aktuell keineswegs konkurrenzlos am Markt ist. „Es gibt mehrere Produkte, die mittlerweile eine Verzinsung von 2 bis 3,5 Prozent bei geringem bis fast gar keinem Risiko vorsehen. Das Staatspapier ist nun eine weitere Möglichkeit, Liquidität kurzfristig zu investieren und zumindest teilweise vor der hohen Inflation zu schützen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Inflationsrate aktuell noch weit über der versprochenen Rendite liegt.“Italien verfolgt mit dem „BTP Valore“ das Ziel, ein Stück der Liquidität, die die Italiener auf ihren Kontokorrentkonten liegen haben, abzugreifen. Laut Angaben der Banca D´Italia sollen es an die 1.300 Milliarden Euro sein. „Ich schätze, dass es mit diesem Angebot gelingen könnte, eine Summe zu aktivieren, die irgendwo im knapp zweistelligen Milliardenbereich liegt.“ Auch in Südtirol könnte der „BTP Valore“ durchaus Interessenten finden, glaubt Weißenegger. „Wie viele es sein werden, lässt sich schwer vorhersagen.“