„Das sind alles nur Lippenbekenntnisse“

Im Milchland Südtirol werden – wie bereits berichtet – Patienten in Krankenhäusern in den kommenden 4 Jahren von Padua aus mit Milch und Milchprodukten versorgt.„Um aus der Krise herauszukommen, wirbt das Land bei den Konsumenten für das Einkaufen vor Ort. Nur der größte Betrieb im Land hält sich offensichtlich nicht an die Empfehlung“, ärgert sich Reinalter im „Dolomiten“-Interview.

