Dresden, ein bedeutendes Kultur- und Wirtschaftszentrum in Ostdeutschland, wird ab Dezember jeweils mittwochs und sonntags angeflogen. Warschau, die polnische Hauptstadt, ist ab Dezember jeden Freitag direkt erreichbar. Damit setzt SkyAlps auf zusätzliche Anbindungen an zentrale Wirtschafts- und Kulturregionen und stärkt zugleich den Tourismus in Südtirol.<h3>\r\n„Mit Dresden und Warschau öffnen wir zwei weitere attraktive Tore nach Europa“<\/h3>Die Verbindung nach Kopenhagen, die bereits im vergangenen Winter gestartet war, wird aufgrund der hohen Nachfrage auf bis zu drei Flüge pro Woche erweitert. <BR \/><BR \/>„Mit Dresden und Warschau öffnen wir im kommenden Winter zwei weitere attraktive Tore nach Europa. Besonders freut uns die positive Entwicklung der Strecke nach Kopenhagen, die wir nun deutlich öfter bedienen können. Dass Hannover auch im Winter angeflogen wird, zeigt, wie erfolgreich sich die Verbindung entwickelt hat“, erklärte SkyAlps-Präsident Josef Gostner.