Das sind die Gewinner des Südtiroler „Vernatsch Cup 2021“

Bereits zum 18. Mal wurde im „vigilius mountain resort“ am Vigiljoch in Lana der Südtiroler Vernatsch Cup ausgetragen. Im Wettstreit standen die besten Südtiroler Vernatsch der Jahrgänge 2020 und 2019. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wählte eine internationale Jury, bestehend aus Önologen, Sommeliers und Fachjournalisten aus 90 eingesandten Weinen die „Vernatsch des Jahres 2021“. + Von Herbert Taschler