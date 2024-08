Das sind die Gewinner des Weinkulturpreises

Der Preis für Weinkultur wird jährlich vom Konsortium Südtirol Wein verliehen. - Foto: © Konsortium Südtirol Wein

Ansitz Steinbock: Weinkulturpreis geht nach Villanders

Seit 20 Jahren verleiht das Konsortium Südtirol Wein den Preis für Südtiroler Weinkultur an Gastronomiebetriebe, die einen besonderen Wert auf die heimische Weinkultur legen. Mitglieder des Konsortiums hatten zuvor die Möglichkeit, Betriebe zu nominieren. Eine Fachjury aus Weinkennern hat diese anschließend bewertet.In der Kategorie Berghütten überzeugte die Fachjury die „Ütia Bioch“ im Gadertal von Markus Valentini. Nach 2020 ist es bereits das zweite Mal, dass die auf 2000 Metern gelegene Schutzhütte mit dem Weinkulturpreis ausgezeichnet wurde.„In der Ütia Bioch wird die Passion für den Südtiroler Wein bis ins Detail gelebt, deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass wir sie ein zweites Mal ausgezeichnet haben“, sagt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein Die Hütte überzeugte die Jury durch ein breites Sortiment heimischer Weine, eine beeindruckende Jahrgangstiefe, eine optimale Weinanpassung und nicht zuletzt durch ein umfassendes Wissen und eine fachkundige, freundliche Beratung. „Genau das sind die Punkte, auf die wir besonders Wert legen“, so Kofler.In der Kategorie Restaurants konnte sich heuer der von Elisabeth Rabensteiner geführte Ansitz „Steinbock“ in Villanders durchsetzen.Jury und Tester hoben vor allem die breite Auswahl der besten Südtiroler Weine hervor. Stimmig und professionell sei zudem die Beratung bei der Weinanpassung durch Sommelier Bastian Winkler und sein gut geschultes Team.„Uns hat im Ansitz Steinbock auch die Kompetenz in Sachen Südtiroler Weinkultur beeindruckt“, so Kofler. „Dadurch wird sichergestellt, dass die Gäste mit den nötigen Informationen über unser Weinland versorgt werden und so einen sehr viel unmittelbareren Bezug dazu aufbauen können.“