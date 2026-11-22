Mit der Auszeichnung „Maestri del Commercio“ würdigt die Vereinigung Menschen, die über Jahrzehnte hinweg mit großem Einsatz, Beständigkeit und Verantwortungsbewusstsein das Wirtschaftsleben Südtirols mitgeprägt haben.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Feier stand die Verleihung der Goldenen und Diamantenen Adler. Neun Mal wurde der Goldene Adler für mindestens 40 Jahre berufliche Tätigkeit und zwölf Mal der Diamantene Adler für mindestens 50 Jahre verliehen. Die beruflichen Lebenswege der Geehrten erstreckten sich über beeindruckende 40 bis 64 Jahre. Grundsätzlich wird die Auszeichnung in drei Kategorien vergeben: Der Silberne Adler würdigt 25 Jahre, der Goldene Adler 40 Jahre und der Diamantene Adler mindestens 50 Jahre Berufstätigkeit.<h3>\r\n„Außergewöhnliche Treue zur eigenen Tätigkeit“<\/h3>Christine Fuchsberger, Präsidentin der Vereinigung 50&Più Bozen, unterstrich in ihrer Ansprache die besondere Bedeutung dieser Lebensleistungen. Hinter den vielen Berufsjahren stünden nicht nur unzählige Arbeitsstunden, sondern auch unternehmerischer Mut, die Bewältigung schwieriger Zeiten und eine außergewöhnliche Treue zur eigenen Tätigkeit. Gerade in Südtirol seien es kleine und mittlere Unternehmen, Geschäfte und Gastbetriebe, die Arbeitsplätze schaffen, Ortszentren lebendig halten und wichtige Orte der Begegnung darstellen.<BR \/><BR \/>„Sie haben Werte vorgelebt, die wir heute dringender denn je brauchen: Fleiß, Verantwortungsbewusstsein, Beständigkeit und menschliche Nähe“, betonte Fuchsberger. Zugleich hob sie hervor, wie wichtig es sei, das über Jahrzehnte erworbene Wissen und die Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiterzugeben. „Denn Zukunft entsteht dort, wo neue Ideen auf gelebte Erfahrung treffen“, so die Präsidentin.<h3>\r\nEigene Fähigkeiten neu einsetzen<\/h3>Sebastiano Casu, stellvertretender Vizepräsident der Vereinigung 50&Più, sprach über die Bedeutung eines aktiven und sinnstiftenden Lebens nach der Pensionierung. Dabei betonte er, wie wichtig es sei, die eigenen Erfahrungen und Kompetenzen weiterhin einzubringen, Wissen an jüngere Generationen weiterzugeben und sich für die Interessen älterer Menschen einzusetzen. „Nach der Pensionierung gilt es, die eigenen Fähigkeiten neu einzusetzen, Erfahrungen weiterzugeben und den Austausch mit jungen Menschen zu pflegen“, so Casu.<BR \/><BR \/>Unter den Ehrengästen befanden sich neben Sebastiano Casu außerdem Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder, sowie Oscar Danieli, Präsident von 50&Più Trient. Ebenfalls anwesend waren HGV-Direktor Raffael<BR \/><BR \/>Mooswalder, hds-Direktorin Sabine Mayr, HGV-Bezirksobmann Daniel Stuflesser und der Vorsitzende der Vereinigung HGV 65 Plus, Karl Pfitscher.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Dank galt dem Hotel- & Gastronomieverband (HGV), der dem Landesbüro des Patronats 50&PiùEnasco seit Dezember 2025 eine organisatorische Heimat bietet. Damit konnte ein wichtiger Beratungsdienst für die Menschen in Südtirol gesichert und die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen weiter gestärkt werden. Fuchsberger dankte insbesondere HGV-Direktor Raffael Mooswalder für die Unterstützung sowie Ursula Malleier, Landessekretärin der Vereinigung 50&Più Bozen und Landesverantwortliche des Patronats 50&PiùEnasco für die Organisation der Feier.<BR \/><BR \/>Die Vereinigung 50&Più wurde 1974 gegründet und zählt heute italienweit rund 300.000 Mitglieder. Sie setzt sich für die Interessen und die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen ein. Auch in Südtirol erfreut sich die Vereinigung wachsender Beliebtheit: Unter der Präsidentschaft von Christine Fuchsberger zählt 50&Più Bozen mittlerweile über 1.800 Mitglieder. Allein im Jahr 2026 kamen rund 240 neue Mitglieder hinzu.<h3>\r\nDie neuen „Maestri del Commercio“:<\/h3><b>Goldener Adler<\/b><BR \/><BR \/>Marlene Dorfer, La Maiena Meran Resort, Marling <BR \/><BR \/>Helmuth Rainer, ehem. HGV-Mitarbeiter, Meran <BR \/><BR \/>Dorotea Daverda, Resch Market, Steinegg <BR \/><BR \/>Ingrid Eisenstecken, Trachten Parschalk, Vahrn <BR \/><BR \/>Margareth Rederlechner, Angestellte im Betrieb: J. Gatterer GmbH, Bruneck <BR \/><BR \/>Christian Ossanna, Ossanna GmbH, Wiesen\/Pfitsch <BR \/><BR \/>Markus Rabanser, Rabanser s.n.c. \/ Internet Service GmbH, St. Ulrich <BR \/><BR \/>Hartmut Überbacher, Überbacher Shop GmbH, Lajen <BR \/><BR \/>Christina Spitaler, Mode Spitaler, Brixen <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Diamantener Adler<\/b><BR \/><BR \/>Karl Pfitscher, Gasthof Schwarzer Adler, Schlanders <BR \/><BR \/>Gottfried Schgaguler, Hotel Schgaguler, Kastelruth <BR \/><BR \/>Herbert Hintner, Restaurant Zur Rose\/Osteria Platzegg, Eppan <BR \/><BR \/>Margot Rabensteiner, Restaurant Zur Rose\/Osteria Platzegg, Eppan <BR \/><BR \/>Siegfried Dissertori, Hotel Schwarzschmied, Lana <BR \/><BR \/>Erika Mair, Spa & Relax Hotel Erika, Dorf Tirol <BR \/><BR \/>Josef Nestl, Spa & Relax Hotel Erika, Dorf Tirol <BR \/><BR \/>Paul Pizzinini, Hotel Rosalpina, St. Kassian <BR \/><BR \/>Johann Unterthurner, Unterthurner – Lebensmittel und Feinkost, Naturns <BR \/><BR \/>Luis Trenkwalder, Selbstständiger Handelsvertreter – Lebensmittelbranche, Ratschings <BR \/><BR \/>Oskar Plangger, Lebensmittelgeschäft Plangger, Taufers im Münstertal <BR \/><BR \/>Josef Trenkwalder, Trenkwalder Josef & Co. OHG, Stange\/Ratschings \/ Walcher Bakery Shop & Bar, Freienfeld