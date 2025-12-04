Wie zuverlässig ein Auto ist, zeigt sich erst mit der Zeit. Umso aufschlussreicher sind daher die Statistiken der Hauptuntersuchungen, um Fahrzeuge nach ihrer Verlässlichkeit zu bewerten. Der Deutsche Technische Überwachungsverein (TÜV) hat für den Report 2026 Daten von 9,5 Millionen Fahrzeugen analysiert – darunter über 200 Modelle, davon 18 reine Elektroautos.<h3>\r\nKleiner Japaner zieht an allen vorbei<\/h3>Bei den zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen liegt der Mazda 2 an der Spitze: Nur 2,9 Prozent der geprüften Modelle wiesen „erhebliche“ oder „gefährliche“ Mängel bei der Hauptuntersuchung auf. Dahinter folgen zwei deutsche Autos: die Mercedes-B-Klasse und der VW-T-Roc mit jeweils 3,0 Prozent.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ebenfalls wenig zu bemängeln gab es bei dem Toyota Yaris Cross (3,2 Prozent), dem BMW 1er\/2er (3,3 Prozent) und dem Mini Cooper SE (3,5 Prozent). Der Audi Q3 (3,9 Prozent) und der Audi Q4 e-tron (4,0 Prozent) schnitten ebenfalls überdurchschnittlich gut ab.<h3>\r\nTesla enttäuscht<\/h3>Schlusslicht in der Liste ist der US-Autobauer Tesla, und zwar gleich zwei Mal. Das Model 3 erreicht eine Mängelquote von 13,1 Prozent, das Model Y weist mit 17,3 Prozent den schlechtesten Wert der gesamten Liste auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245942_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders häufig kritisierten die Prüfer Defekte an Bremsen und Achsaufhängungen. Das Batteriegewicht belastet die Radaufhängung stark, die mechanische Bremse ist aufgrund der Rekuperation oft unterfordert, heißt es aus dem Bericht. <BR \/><BR \/>Pauschal zu behaupten, dass Elektroautos grundsätzlich anfälliger für Mängel seien, wäre jedoch falsch. E-Modelle finden sich sowohl an der Spitze des Rankings – etwa der Fiat 500e oder der Mini Cooper SE – als auch am unteren Ende.<h3>\r\nVW überzeugt mit steigendem Alter<\/h3>Mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge ergibt sich ein differenziertes Bild. In der Gruppe der vier bis fünf Jahre alten Autos liegen der VW Golf Sportsvan und der VW T-Roc mit jeweils 4,0 Prozent vorne, während die BMW-Reihe 5er\/6er mit 21,5 Prozent am Ende des Rankings zu finden ist. <BR \/><BR \/>Bei den sechs bis sieben Jahre alten Modellen führt erneut der VW T-Roc (6,7 Prozent), während der Dacia Duster mit 23,5 Prozent am Ende steht. Unter den acht bis neun Jahre alten Fahrzeugen schneidet der Mazda CX-3 mit einer Mängelquote von 9,7 Prozent am besten ab; am schwächsten performt hier erneut der BMW 5er\/6er mit 29,9 Prozent.<BR \/><BR \/>Südtiroler scheinen somit ein gutes Händchen für zuverlässige Autos zu haben: Denn der VW-T-Roc, der in der Statistik gut abschneidet, gehört auch hierzulande zu den beliebtesten Automarken. <BR \/><BR \/>In Deutschland ist der Anteil der Fahrzeuge, die bei der Hauptuntersuchung durchfallen, insgesamt gestiegen: Rund 20 Prozent der Autos weisen demnach erhebliche oder sogar gefährliche Mängel auf.