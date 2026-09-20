Neu in der Auswahl sind Ansitz Heufler in Antholz, die Berghoferin in Radein, Castel Badia und Castel Maurn in St. Lorenzen sowie Ansitz Steinbock in Villanders. Alle fünf erhalten einen Michelin-Schlüssel. Damit steigt die Zahl der Südtiroler Hotels mit einem Schlüssel von zehn auf 15.<BR \/><BR \/>Bereits im Vorjahr mit einem Schlüssel ausgezeichnet waren das San Luis Retreat Hotel & Lodges in Hafling, das Lake Spa Hotel Seeleiten in Kaltern, Como Alpina Dolomites auf der Seiser Alm, das Vigilius Mountain Resort am Vigiljoch in Lana, Milla Montis in Meransen, der Gardena Grödnerhof in St. Ulrich, das Lagació Hotel Mountain Residence in St. Kassian, Terra – The Magic Place in Sarnthein, die Goldene Rose Karthaus in Schnals und die Adler Lodge Ritten in Oberbozen.<h3>\r\nDie Südtiroler Spitze bleibt unverändert<\/h3>Unverändert sind die vier Südtiroler Häuser mit zwei Schlüsseln: Castel Fragsburg und Villa Eden in Meran, Forestis Dolomites auf der Plose sowie Aman Rosa Alpina in St. Kassian. Ein Hotel mit drei Michelin-Schlüsseln gibt es in Südtirol weiterhin nicht.<BR \/><BR \/>Italien kommt in der Auswahl 2026 insgesamt auf 224 Hotels mit mindestens einem Michelin-Schlüssel. Im vergangenen Jahr waren es 188. Damit weist Italien laut Michelin die meisten ausgezeichneten Hotels in Europa auf.<h3>\r\nWas sind die Michelin-Schlüssel?<\/h3>Die Michelin Keys für Hotels gibt es seit 2024; in Italien wurden sie erstmals im Mai jenes Jahres vergeben. Bewertet werden fünf Bereiche: Architektur und Design, Persönlichkeit und Charakter des Hauses, Qualität und Beständigkeit von Service, Komfort und Instandhaltung, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Bedeutung des Hotels für das Erlebnis am jeweiligen Ort. Vergeben werden ein, zwei oder drei Schlüssel.