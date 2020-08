Das steckt hinter dem Comeback von Bitcoin & Co.

Es war im Dezember 2017 als die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin quasi aus dem Nichts ihr Allzeithoch von 20.000 US-Dollar erreichte. Danach folgten eher magere Jahre, zwischenzeitlich verlor Bitcoin bis zu 80 Prozent des Wertes. Seit März sind Kryptowährungen aber wieder in den Fokus von Anlegern gerückt, der Bitcoin-Kurs hat sich verdoppelt und hält sich nun im Bereich von 12.000 US-Dollar (rund 10.000 Euro).Den neuen Hype führen Experten auf die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft zurück. Viele würden Kryptowährungen – ähnlich wie Gold und Silber – als einen sicheren Hafen in Krisenzeiten erachten.

