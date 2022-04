„Das Ziel: Ein Südtiroler Film auf Netflix“ „Das Ziel: Ein Südtiroler Film auf Netflix“

Das Filmgeschäft boomt – auch in Südtirol. Immer mehr Menschen arbeiten in der Fernseh- und Filmbranche, die wie viele andere Sektoren 2 Jahre der Entbehrung hinter sich hat. Warum die Pandemie der richtige Zeitpunkt war, etwas zu ändern, und was das höchste Ziel für die Filmlandschaft Südtirols wäre, erzählt Markus Frings im Interview.