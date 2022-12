Dein Praktikum im Videoclip: Die besten Videos des Wettbewerbs ausgezeichnet

„Ausbildungswegen von Schülern mehr Sichtbarkeit geben“

In der Kategorie Gymnasien gewannen 2 Schülerinnen des Maria Hueber Gymnasiums. Das Projekt entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium und der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen. Ziel des Projektes war es, die Schülerinnen in die agrarwissenschaftliche Forschung einzuführen. Mit der Unterstützung von Forschern und Labortechnikern konnten die Schülerinnen Kenntnisse über die Pflanzenbiologie erwerben.Der zweite und dritte Platz ging an Schülerinnen derselben Schule, die ein Praktikum in der Grundschule Gries bzw. in einer Allgemeinarztpraxis absolvierten.In der Kategorie Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen zeichnete die Jury die Wirtschaftsfachoberschule Heinrich Kunter Bozen mit dem ersten Platz aus. Im Mittelpunkt des Projekts standen die Erfahrungen einer Schülerin der 5. Klasse im Bereich des digitalen Marketings bei der Firma Teamblau Internetmanufaktur GmbH. Die Schülerin befasste sich hauptsächlich mit der Entwicklung einer neuen Website und dem Erlernen von Computerprogrammen.Der zweite Platz ging an die Wirtschaftsfachoberschule Franz Kafka Meran und der dritte Platz an die Technologische Fachoberschule Bruneck.Die durchgeführten Projekte zielen darauf ab, die Qualität und die Wirksamkeit des Bereichs „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ zu verbessern. Durch die aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen können die Schüler wertvolle Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Auch der Direktor des Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen (WIFO), Georg Lun, ist von der Bedeutung der Initiative überzeugt: „Es ist wichtig, den Ausbildungswegen der Schüler mehr Sichtbarkeit zu verleihen, die sie von den Klassenzimmern in direkten Kontakt mit der Arbeitswelt bringen.“Der Wettbewerb „Dein Praktikum und Co. im Videoclip“ wurde von der Handelskammer Bozen organisiert, die ein Preisgeld von insgesamt 6000 Euro zur Verfügung stellte. Die Gewinnervideos wurden auch zum Wettbewerb auf staatlicher Ebene zugelassen.