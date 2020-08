Demo für Rückkehr von Kreuzfahrtschiffen in Venedig

„Die Kreuzfahrtindustrie ist von wesentlicher Bedeutung für unsere Wirtschaft und für unseren Hafen, der zu den effizientesten des Mittelmeerraums zählt“, hieß es in einer Presseaussendung. Sie kritisierten eine „verleumderische Kampagne“ gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig seitens von Personen, die nicht den Hafen und die Kreuzfahrtindustrie kennen würden.Seit Mitte August können Kreuzfahrtschiffe wieder in Italien verkehren. Nach fast sechsmonatiger Pause infolge der Coronavirus-Pandemie hatte die italienische Regierung den Reedereien Grünes Licht für den Neustart des Kreuzfahrttourismus gegeben. Die Lagunenstadt Venedig werden jedoch im gesamten Jahr 2020 keine Luxusliner mehr anfahren. Die Reedereien Costa Crociere und MSC entschlossen sich für Triest statt Venedig als Starthafen für Kreuzfahrten in der Adria. Das erste Costa-Kreuzfahrtschiff, die Costa Deliziosa, startet am 6. September von Triest in Richtung Griechenland. Andere Kreuzfahrtgesellschaften wie Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line, deren Schiffe vom Hafen Venedig abfuhren, planen erst 2021 einen Neustart ihrer Reisen von der Lagunenstadt.Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, zeigte sich mit den Hafenmitarbeitern solidarisch. „Ich stehe an der Seite der Hafengemeinschaft. Wir müssen die Jobs retten, die 5000 Familien ernähren“, sagte der Bürgermeister. Er will Druck auf die Regierung ausüben, damit die Kreuzfahrtindustrie in Venedig wieder starten kann.

apa