<b>STOL: Präsident Bort, wie stellt sich Ihrer Meinung nach kurz gesagt die wirtschaftliche Lage und das Konsumverhalten dar?<\/b><BR \/>Giovanni Bort: Wir erleben eine Phase, die von einer gewissen Unsicherheit geprägt ist. Die Familien bleiben bei ihren Ausgabenentscheidungen weiterhin vorsichtig, und die Unternehmen müssen sich mit nach wie vor hohen Kosten, sehr raschen technologischen Veränderungen und schwer vorhersehbaren internationalen Szenarien auseinandersetzen. Gleichzeitig zeigt unser Gebiet jedoch eine gute Widerstandskraft. Trentino-Südtirol verfügt über ein solides Wirtschaftsgefüge, das aus kleinen und mittleren Unternehmen besteht, die in den lokalen Gemeinschaften verwurzelt sind und weiterhin investieren, innovieren und Arbeitsplätze schaffen. Die Herausforderung besteht darin, das Vertrauen hochzuhalten, denn ohne Vertrauen verlangsamen sich Konsum, Investitionen und Wachstum.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was sind die drei aktuellsten Herausforderungen für den Handel?<\/b><BR \/>Bort: Die erste ist sicherlich die digitale Transformation. Der Handel muss heute in der Lage sein, die menschliche Beziehung mit digitalen Instrumenten und neuen Verkaufsmodellen zu verbinden. Die zweite betrifft das Humankapital. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden und den Generationenwechsel sicherzustellen. Die dritte ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Stadtzentren und der kleinen Gemeinden. Handel ist nicht nur wirtschaftliche Tätigkeit: Er ist soziale Präsenz, Sicherheit und Lebensqualität. Den Handel zu verteidigen bedeutet, unsere Gemeinschaften zu verteidigen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Haben die Nahversorgung und das Geschäft um die Ecke noch Zukunft?<\/b><BR \/>Bort: Absolut ja. Mehr noch: Ich glaube, dass ihre Werte heute noch deutlicher sichtbar sind. Natürlich kann er nicht derselbe sein wie vor dreißig Jahren. Er muss sich weiterentwickeln, Dienstleistungen, Spezialisierung, Beratung und Beziehungsqualität bieten. Keine digitale Plattform kann das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Händler und seinen Kunden entsteht, vollständig ersetzen. Das Geschäft in der Nähe wird weiterhin eine Zukunft haben, wenn es das zu schätzen weiß und stärkt, was es einzigartig macht: Nähe, Kompetenz und Kenntnis des Gebiets.<BR \/><BR \/><b>STOL: Wie verändern sich die Konsumgewohnheiten und wie konsumieren die neuen Generationen?<\/b><BR \/>Bort: Die neuen Generationen sind besser informiert, treffen Entscheidungen schneller und achten stärker auf Themen wie Nachhaltigkeit, Authentizität und Erlebnis. Der Preis bleibt wichtig, ist aber nicht mehr das einzige Entscheidungskriterium. Die Bedeutung von Bewertungen, sozialen Medien und Markenidentität nimmt zu. Für die Unternehmen bedeutet das, den Dialog mit Kunden zu lernen, die nicht nur Produkte, sondern auch Werte, Erfahrungen und bedeutungsvolle Beziehungen suchen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was raten Sie einem jungen Menschen, der sich heute selbstständig machen und ein Unternehmen eröffnen möchte?<\/b><BR \/>Bort: Ich rate ihm vor allem, daran zu glauben. Unternehmerisch tätig zu sein, bleibt eine der spannendsten und erfüllendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Natürlich braucht es Vorbereitung, Kompetenzen und Anpassungsfähigkeit. Ich empfehle, von einem gut durchdachten Projekt auszugehen, den Markt anzuhören, in Weiterbildung zu investieren und keine Angst zu haben, die Unterstützung des Wirtschaftsverbandes in Anspruch zu nehmen. Ideen sind wichtig, aber Entschlossenheit und Beständigkeit machen langfristig den Unterschied.<BR \/><BR \/><b>STOL: Sprechen wir kurz auch über den Tourismus in der Region: Wo müssen wir uns noch verbessern?<\/b><BR \/>Bort: Der Tourismus ist eine der großen Ressourcen unseres Gebiets, und die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen das. Wir können jedoch noch weiterwachsen, vor allem in der Fähigkeit, Unternehmen, Gebiete und Institutionen besser zu vernetzen. Wir müssen weiterhin in die Qualität der Gastfreundschaft, in berufliche Kompetenzen, in Mobilität und in Nachhaltigkeit investieren. Der heutige Gast sucht authentische und hochwertige Erlebnisse, und in dieser Hinsicht hat Trentino-Südtirol alle Voraussetzungen, um ein europäischer Bezugspunkt zu sein.<BR \/><BR \/><b>STOL: Südtirol spielt im Handel eine wichtige Rolle, dank der Präsenz vieler familiengeführter Betriebe und eines dichten Handelsnetzes auch in den kleinen Gemeinden. Wie beurteilen Sie diese Situation und was ist nötig, um sie zu erhalten?<\/b><BR \/>Bort: Südtirol ist ein sehr interessantes Beispiel für ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, territorialer Identität und einer flächendeckenden Präsenz von Handelsbetrieben. Die starke familiäre Tradition der Unternehmen trägt dazu bei, die Ortskerne lebendig zu halten und die Verbindung zwischen Wirtschaft und Gemeinschaft zu stärken. Um diese Realität zu bewahren, braucht es politische Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen unterstützen, den Generationenwechsel fördern und auch in den peripheren Gebieten angemessene Dienstleistungen gewährleisten.<BR \/><BR \/><b>STOL: Wie ist Ihr Verhältnis zu Südtirol?<\/b><BR \/>Bort: Persönlich hatte ich immer ein sehr positives Verhältnis zu Südtirol. Unsere beiden Provinzen teilen viele Herausforderungen und viele Chancen. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Trentino und Südtirol ein strategischer Wert ist und dass der Austausch zwischen unterschiedlichen Erfahrungen dazu beitragen kann, die gesamte Region zu stärken.<BR \/><BR \/><b>Interview: Mauro Stoffella<\/b><BR \/><BR \/><i>Mauro Stoffella ist Kommunikationsexperte und Jurist. Er leitet die Stabstelle Medien im Wirtschaftsverband hds<\/i>