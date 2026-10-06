Sie organisieren Reisen und Events, entwickeln digitale Lösungen, programmieren, halten die IT am Laufen, beraten Unternehmen, produzieren Medien, begleiten Immobiliengeschäfte, produzieren und vertreiben Bücher, sorgen für Fitness oder schaffen kreative Inhalte: Die Dienstleistungswirtschaft ist so vielfältig wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor. Gerade diese Vielfalt führt aber auch dazu, dass ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unterschätzt wird, heißt es in einer Aussendung des hds. Dabei zählt sie zu den dynamischsten Bereichen der Südtiroler Wirtschaft: Knapp 12.000 Betriebe mit über 70.000 Beschäftigten sind heute im Dienstleistungssektor tätig – und laufend entstehen neue Berufe, Spezialisierungen und Geschäftsmodelle.<BR \/><BR \/>„Dienstleistungen sind längst kein Wirtschaftsbereich am Rande, sondern ein zentraler Motor für Innovation, Beschäftigung und Wertschöpfung in Südtirol“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Viele dieser Leistungen begleiten uns täglich, ohne dass wir uns ihrer Bedeutung bewusst sind. Hinter ihnen stehen Menschen, Know-how und Unternehmen, die Probleme lösen, Entwicklungen vorantreiben und Lebensqualität schaffen. Genau diese Leistung wollen wir stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.“<BR \/><BR \/>Dazu startet der Wirtschaftsverband hds mit Unterstützung des Landes Südtirol die landesweite Sensibilisierungsinitiative „We are Service“ unter dem Leitmotiv „Service. Nähe. Südtirol.“ Ziel ist es, die Bandbreite und Bedeutung der Servicewirtschaft sichtbar zu machen, das Image der Dienstleister mit den Werten Qualität, Vertrauenswürdigkeit und Innovation zu stärken und zugleich die lokale Nachfrage und die Vernetzung innerhalb des Sektors zu fördern. Die Initiative richtet sich an Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen, Politik und Institutionen sowie ausdrücklich auch an junge Menschen und künftige Fachkräfte. <BR \/><BR \/>Auch Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung, Marco Galateo, hebt die strategische Bedeutung des Sektors hervor: „Eine moderne Wirtschaft besteht nicht mehr nur aus den klassischen Sektoren. Dienstleister haben heute mehr denn je eine zentrale Rolle in Südtirols Wirtschaft: Sie schaffen qualifizierte Arbeitsplätze, treiben Innovation voran und unterstützen Unternehmen und Bevölkerung in immer mehr Lebensbereichen. Mit dieser Initiative wollen wir diesem wichtigen und wachsenden Teil der Südtiroler Wirtschaft jene Aufmerksamkeit geben, die seiner tatsächlichen Bedeutung entspricht, und gleichzeitig jungen Menschen aufzeigen, welche vielfältigen beruflichen Perspektiven hier entstehen.“<BR \/><BR \/>Alexander Fill, Präsident der Dienstleister im hds, unterstreicht vor allem die enorme Dynamik des Sektors: „Die Dienstleistungswirtschaft erfindet sich laufend neu. Berufsbilder, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab, gehören heute selbstverständlich zu unserer Wirtschaft – und morgen werden weitere dazukommen. Diese Vielfalt ist unsere große Stärke, macht es aber umso wichtiger, dem gesamten Sektor ein gemeinsames Gesicht und eine starke Stimme zu geben.“<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt von „We are Service“ stehen deshalb die Menschen hinter dem Service. Die Kernbotschaft: Dienstleister sind Teil des täglichen Lebens und schaffen regionalen Mehrwert; Qualität, Vertrauen, persönliche Beziehungen und Verantwortung für Gesellschaft und Region prägen ihre Arbeit.<BR \/><BR \/>Zentraler Bestandteil der Initiative ist eine eigene digitale Plattform: Dort werden die Dienstleistungsunternehmen Südtirols auf einer interaktiven Landkarte mit Tätigkeitsbereichen und Kontaktdaten auffindbar gemacht. <BR \/><BR \/>„Unser Ziel ist klar: Wenn über die Südtiroler Wirtschaft gesprochen wird, muss die Dienstleistungswirtschaft selbstverständlich mitgedacht werden“, fasst Moser zusammen. „Denn Südtirol ist nicht nur ein Land des Handels, des Handwerks, der Industrie, der Landwirtschaft und des Tourismus. Südtirol ist auch ein starkes Land der Dienstleistungen.“