Der italienische Tourismusminister Massimo Garavaglia hat am Donnerstag erstmals ein Datum genannt, wann es mit dem Tourismus in Italien wieder losgehen soll – nämlich am 2. Juni. Ganz und gar nicht einverstanden damit zeigen sich die heimischen Touristiker. „Das sind Wasserstandsmeldungen“, sagt IDM-Präsident Hansi Pichler. Von Arnold Sorg