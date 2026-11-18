Die Weihnachtszeit hält wieder Einzug in Bozen: Vom 26. November bis zum 6. Jänner lädt der Christkindlmarkt zum Bummeln, Genießen und Entdecken ein. Die mittlerweile 35. Ausgabe wird am Donnerstag, 26. November, um 17 Uhr offiziell auf dem Waltherplatz eröffnet. Ein besonderer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Einschalten der 1.300 Lichter am 20 Meter hohen „Baum der Wünsche“.<BR \/><BR \/>Zum Jubiläum haben sich die Veranstalter mehrere zusätzliche Programmpunkte einfallen lassen. Dazu gehört eine eigens gestaltete Sonderbriefmarke. Außerdem startet der Verkehrs- und Tourismusverein Bozen einen Fotowettbewerb über seine Social-Media-Kanäle. Gesucht werden die schönsten Weihnachtsmotive der Stadt. Die drei besten Einsendungen werden prämiert.<h3>\r\n120 Hütten und weihnachtliche Lichtkunst<\/h3>Für das gewohnte Weihnachtsflair sorgen insgesamt 120 Holzhütten, die sich auf dem Waltherplatz und entlang der Bahnhofsallee verteilen. Das Angebot reicht von handgefertigten Kunstwerken und Weihnachtsschmuck über Holzarbeiten, Keramik und mundgeblasenes Glas bis hin zu traditionellen Südtiroler Erzeugnissen. Auch der Domplatz und die Eisackstraße werden in das Marktgeschehen eingebunden.<BR \/><BR \/>Eine geschnitzte Krippe mit der Heiligen Familie wird auf dem Rathausplatz zu sehen sein. Zusätzliche Lichtprojektionen an den Außenfassaden des Doms sollen für besondere optische Akzente sorgen und die historische Kulisse der Stadt weihnachtlich in Szene setzen.<h3>\r\nVon Südtiroler Spezialitäten bis zum Weihnachtsbier<\/h3>Auch kulinarisch setzt der Markt auf eine Mischung aus regionalen Spezialitäten und weihnachtlichen Klassikern. Besucher können sich auf Weihnachtsgebäck, Strudel und Apfelküchlein ebenso freuen wie auf Speck und Südtiroler Weine.<h3>\r\nChristkindlmarkt setzt auf internationale Solidarität<\/h3>Neben dem touristischen und wirtschaftlichen Angebot soll auch das gesellschaftliche Engagement nicht zu kurz kommen. Mit der Initiative „Bolzano Mondo Comune“ rückt die Stadt jene Vereine und Organisationen in den Mittelpunkt, die sich für internationale Solidaritätsprojekte einsetzen.<BR \/><BR \/>Händler, Gastronomen und Aussteller können dafür eine eigens vorgesehene Solidaritätsmarke erwerben. Wird diese auf einem Verkaufsartikel angebracht, fließt für jeden Aufkleber ein Euro an entsprechende Organisationen und Vereine aus dem Raum Bozen.