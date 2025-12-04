Der Arbeitsmarkt legte im Monatsvergleich zu – allerdings mit einer Ausnahme: Die Zahl der Beschäftigten in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren sank. Im Jahresvergleich zeigt sich ein ähnliches Bild: Während die Beschäftigung insgesamt um 224.000 zunahm, wuchs ausschließlich die Gruppe der über 50-Jährigen. <BR \/><BR \/>Die Unter-34-Jährigen verzeichneten dagegen deutliche Rückgänge. Der Gewerkschaftsverband UIL\/SGK sprach von „alarmierenden“ Daten und forderte einen gesamtstaatlichen Plan für die Jugendbeschäftigung. <BR \/><BR \/>Der Arbeitsmarkt halte ältere Arbeitnehmer länger im Berufsleben, während viele junge Menschen keinen Zugang fänden.