Der bange Blick der Touristiker auf die Wintersaison

Der touristische Hochsommer in Südtirol nimmt gerade Fahrt auf und trotzdem denkt man im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) schon an die kommende Wintersaison. Diese nochmals ausfallen zu lassen, wäre fatal, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger. Was man dagegen tun will. + Von Arnold Sorg