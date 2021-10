Der coolste Food-Markt Roms – und ein Südtiroler Eiskönig mittendrin

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Zahlreiche Preise hat er für sein „Günther Gelato“, das er mit bestem Südtiroler Mineralwasser herstellt, bereits gewonnen. Und deshalb wohl den begehrten und prestige-trächtigen Stand im Mercato Centrale ergattert. Über diesen Coup haben wir mit dem Eis-Meister gesprochen.Interview: Verena StefenelliGünther Rohregger: Der Mercato Centrale hat verschiedene Eisdielen in Rom angefragt. Wie ich erfahren habe, stand ich dabei auf der Wunschliste scheinbar ganz oben. Das war im Frühjahr 2020. Ich war hin und hergerissen damals, ob ich zusagen sollte. Die wirtschaftliche Lage war durch die Pandemie nämlich alles andere als rosig, auch ich habe das zu spüren bekommen. Rom war wie leer gefegt, ich hatte ein Minus von 55 Prozent. Als sich die Situation im Herbst zunächst leicht verbesserte, sagte ich dann doch zu. Der Mercato Centrale ist nämlich wirklich etwas ganz Besonderes und ich wollte diese tolle Chance einfach beim Schopfe packen. Nur wenige erhalten die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Und das Konzept ist für Unternehmer gerade auch in Krisenzeiten ein sehr gutes.Rohregger: Dass ich nicht allzu viel investieren musste. Die Eisdiele an sich war schon da, die nötigen Investitionen in Bezug auf Restaurierung und Nachbesserungen hat die Gesellschaft des Marktes übernommen. Ich zahle auch keine Pacht, sondern gebe einen Teil der Einnahmen an den Markt ab. Der Vertrag läuft über 4 Jahre.Rohregger: Zuallererst ist die Markthalle an sich mit ihren 19.000 Quadratmetern beeindruckend. Sehenswert ist auch die Cappa Mazzoniana, eine 10 Meter hohe, 15 Meter lange und 4 Meter breite Dunstabzugshaube aus grauem Marmor, die in den 1930er Jahren von Architekt Angiolo Mazzoni entworfen wurde. Die 18 Stände werden ausschließlich von ausgewiesenen „Artigiani“ betrieben, die Qualität ist auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Und es ist für jeden was dabei. Der Markt ist hipp und beliebt, und ist ja auch kein Markt im herkömmlichen Sinne. Er ist Treffpunkt, Restaurant, Eisdiele, Konditorei, Bar, Einkaufsmöglichkeit und Veranstaltungshalle in einem. Und das von 8 Uhr morgens bis Mitternacht, 7 Tage die Woche. Genial ist auch der Standort, sehr zentral gelegen, neben dem Bahnhof. Es ist einfach ein Dreh und Angelpunkt der Stadt – auch wirtschaftlich gesehen und das Flair ist einfach toll. Auch und gerade zum Arbeiten.Hier ein paar Eindrücke aus dem Mercato Centrale.Rohregger: Momentan biete ich 24 meiner 48 Eissorten an, darunter natürlich auch mein Latschenkiefer- und Weißtannen-Eis, das sehr gut ankommt. Weitere Sorten werden dazukommen, ich tüftle gerade an neuen Rezepturen. Außerdem biete ich selbst gemachte Süßigkeiten, wie etwa Kekse und Halbgefrorenes und Eistorten (auf Bestellung) an. Und auch Veganer und Allergiker oder Leute mit Intoleranz kommen bei mir nicht zu kurz.Rohregger: Ich achte einfach auf Top-Qualität. Meine Sorbets und Fruchteissorten stelle ich zum Beispiel ausschließlich mit „Plose“- Mineralwasser her. Eine italienische Zeitung, die über mich und mein Eis schrieb, titelte kürzlich „Il Sorbetto non si fa col rubinetto“ und das trifft es auf den Punkt. (lacht) Außerdem verwende ich für die einzelnen Sorten nur beste und außergewöhnliche Zutaten, die ich zu einem großen Teil auch aus Südtirol beziehe, und die jeden Gaumen kitzeln. Außerdem bin ich mit Leidenschaft bei der Sache, was sicher auch dazu beiträgt, dass mein Eis gut schmeckt.Vom Manager bis zum Arbeiter ist alles dabei. Touristen aus aller Herren Länder, Römer und natürlich schauen auch viele Südtiroler bei mir vorbei.Ja, auch Promis zählen zu meinen Kunden. Politiker, Schauspieler, Musiker. Namen nenne ich nicht! Es ist für mich auch nicht wichtig, denn für mich ist jeder Kunde König.Wer in der ewigen Stadt ist und Günther Rohreggers Eis selbst mal schlecken möchte, hier alle Informationen zum Mercato Centrale und zu den anderen 3 Standorten

