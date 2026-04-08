Die wichtigsten Fragen und Antworten.<h3>\r\nWas ist eigentlich der digitale Euro?<\/h3>Der digitale Euro ist – vereinfacht gesagt – eine elektronische Form des Bargelds und wird im gesamten Euroraum gelten. Herausgeben wird ihn die Europäische Zentralbank (EZB), also die gleiche Institution, die heute auch für Münzen und Banknoten verantwortlich ist.<BR \/><h3>\r\nWie wird man diese Digitalwährung konkret nutzen können?<\/h3>\r\nGeplant ist ein System mit sogenannten „Wallets“ – also digitalen Geldbörsen –, die über eine App genutzt werden. Damit lässt sich Geld vom eigenen Konto auf die digitale Geldbörse übertragen. Beim Bezahlen mit dem Smartphone wird der Betrag dann abgezogen – ähnlich wie bei einer herkömmlichen Kartenzahlung. Dabei müssen die Bürger aber keine neue App der EZB herunterladen; die Funktion soll direkt in das Onlinebanking der eigenen Hausbank integriert werden. <BR \/><BR \/>Für Menschen, die nicht so digitalaffin sind oder kein Smartphone besitzen, soll es den digitalen Euro zudem in Form einer Art Prepaid-Karte geben. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298196_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nIst der digitale Euro also einfach eine neue Kreditkarte?<\/h3>Nein – auch wenn es sich für den Verbraucher ähnlich anfühlen wird. Wenn man heute mit Kreditkarte oder Smartphone zahlt, läuft das Geld über private US-Zahlungsdienstleister wie Visa oder Mastercard. Beim digitalen Euro wäre das anders: Das Geld käme direkt von der Europäischen Zentralbank. Für den Nutzer wirkt es vertraut, der entscheidende Unterschied liegt im Hintergrund.<BR \/><h3>\r\nWozu brauchen wir den digitalen Euro überhaupt?<\/h3>Zum einen will die EU auf die zunehmende Digitalisierung reagieren. Als der Euro eingeführt wurde, zahlte noch niemand mit der Uhr oder dem Handy; heute gehört dies ebenso wie Online-Shopping zum Alltag. Der digitale Euro soll eine zeitgemäße Ergänzung zu Münzen und Scheinen sein.<BR \/><BR \/>Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund: Die EU will die Unabhängigkeit Europas stärken. Fast alles, was wir heute digital bezahlen, läuft über US-amerikanische Unternehmen wie Visa, Mastercard, Apple Pay oder PayPal. Der Zahlungsverkehr ist jedoch eine „kritische Infrastruktur“ – ähnlich wie Energie oder Telekommunikation. Fiele diese Infrastruktur durch politische Krisen oder technische Defekte aus, stünde der Kontinent still. Der digitale Euro will daher eine rein europäische Infrastruktur schaffen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298199_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zudem geht es um Datenschutz: Informationen darüber, wer wann was kauft, liegen derzeit oft bei den US-Unternehmen. Die EU möchte sicherstellen, dass solche Daten besser geschützt werden. <BR \/><BR \/>Auch die Kosten spielen eine Rolle: Händler zahlen Gebühren an die großen Netzwerke, die oft indirekt an die Kunden weitergegeben werden. Ein europäisches System könnte hier für mehr Wettbewerb und günstigere Gebühren sorgen.<BR \/><h3>\r\nHeißt das, Visa & Co. würden verschwinden?<\/h3>Nein. Die Idee ist nicht, bestehende Anbieter zu verbieten, sondern eine europäische Alternative zu schaffen. Am Ende sollen die Verbraucher entscheiden können, was sie nutzen möchten.<BR \/><h3>\r\nWird der digitale Euro das Bargeld ersetzen?<\/h3>Nein. Der digitale Euro soll Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die EU plant sogar ein Gesetz, das die Annahmepflicht von Bargeld stärkt. Beides soll dauerhaft nebeneinander existieren.<BR \/><h3>\r\nWenn der digitale Euro wie Bargeld sein soll – kann man damit offline bezahlen?<\/h3>Ja, das ist ein Kernziel. Der digitale Euro soll auch ohne Internet funktionieren – etwa in der U-Bahn, auf der Almhütte oder bei technischen Störungen. Dabei wandert der Betrag via Bluetooth oder NFC direkt vom Handy des Konsumenten auf das Gerät des Verkäufers. Das ist ein klarer Unterschied zu heutigen Bezahldiensten und macht den digitalen Euro zu echtem „digitalem Bargeld“. Auch das private Geldversenden unter Freunden soll so einfach möglich sein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298202_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWie steht es um Datenschutz und Privatsphäre?<\/h3>Dies ist einer der heikelsten Punkte. Die EZB betont unermüdlich, dass sie kein Interesse an den Kaufgewohnheiten der Bürger hat. Gerade bei Zahlungen von Handy zu Handy im Offline-Modus soll die Privatsphäre so hoch sein wie beim Bargeld – die Zentralbank sieht hier nicht, wer wem Geld gibt. Bei Online-Zahlungen ist der Schutz höher als bei heutigen kommerziellen Anbietern, allerdings müssen gesetzliche Regeln gegen Geldwäsche eingehalten werden.<BR \/><h3>\r\nWelche Kritik gibt es?<\/h3>Für viele Experten ist der Mehrwert noch nicht greifbar genug. Zudem kostet die Einführung Milliarden. Die Geschäftsbanken fürchten zudem, dass Kunden zu viel Geld von den Konten in die Wallets verschieben könnten, wodurch den Banken Geld für die Vergabe von Krediten fehlen würde. Deshalb wird es voraussichtlich Obergrenzen geben (diskutiert werden etwa 3.000 Euro). <BR \/><h3>\r\nWie ist der Stand der Dinge?<\/h3>Der Gesetzgebungsprozess sollte noch heuer abgeschlossen werden. Dadurch könnte 2027 ein Pilotprojekt mit echten Nutzern starten. Die Einführung wird ab 2029 angepeilt. Ob sich der digitale Euro dann wirklich durchsetzt, hängt am Ende von einer simplen Frage ab: Ist er im Alltag bequemer, sicherer oder günstiger als das, was wir heute schon nutzen?