Der digitale Kellner: Wie womöglich der Restaurantbesuch der Zukunft aussieht

Über das Smartphone die Speisekarte des Restaurants abrufen und direkt bestellen. Ein Südtiroler Start-up möchte den Gastroservice um Einiges effizienter gestalten. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

nanea ist eine innovative App , die für die Gastrobranche eine digitale, kundenorientierte und effiziente Bestellplattform anbietet.Für Gastronomen optimiert nanea Arbeitsabläufe, aktualisiert und übersetzt Menüs, erhöht den Umsatz pro Tisch und/oder Take-Away und bietet wertvolle Erkenntnisse, die bei fundierten Entscheidungen und der Geschäftsausweitung helfen. Einfach zu bedienen und kompatibel mit allen POS-Systemen, minimiert nanea auch die Implementierungskosten und -komplexität und reduziert das Risiko von Fehlbestellungen. Für Kunden bietet nanea Funktionen wie einfache Menüansicht, schnelle Bestellung und bequeme Zahlungsoptionen.Die Idee entstand aus der Praxis heraus, nachdem der Vater eines der Gründer bei der Verwaltung von 10 Restaurants mit diversen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Dies inspirierte seinen Sohn dazu, eine digitale Lösung zu entwickeln, die den Bestell- und Zahlungsprozess rationalisiert. Zudem erlebte er bei einem Besuch in einem Restaurant in Hawaii lange Wartezeiten, um seine Bestellung aufzugeben und die Rechnung zu begleichen. Inspiriert von diesen Erfahrungen entstand die Idee für nanea, was aus dem Hawaiianischen kommt und „genießen“ heißt.Unsere größte Herausforderung war die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die sowohl die Bedürfnisse der Gäste als auch der Restaurants berücksichtigt. Neben den technischen Herausforderungen stießen wir auf die Zurückhaltung von Restaurantbesitzern, ihre Denkweise zu ändern und einen digitalen Ansatz zu verfolgen. Es gab auch Widerstand von Seiten des Servicepersonals, das befürchtete, durch die Einführung von Technologie seine Arbeitsplätze zu verlieren. Ganz zu schweigen davon, dass das Navigieren durch den Marktwettbewerb kein „Spaziergang im Park“ war.Diese Hindernisse waren für uns wertvolle Lektionen. Wir erkannten die Bedeutung kontinuierlicher Verbesserungen, Kundenfeedback und Innovation. Wir erkannten auch die Notwendigkeit, Restaurantbesitzer und -personal über die tatsächlichen Vorteile von nanea aufzuklären. Indem wir beispielsweise Erfahrungsberichte unserer aktuellen Kunden teilen, glauben wir, Widerstände überwinden und die Akzeptanz fördern zu können.Uns inspirieren Unternehmen wie Airbnb und Apple, die traditionelle Branchen durch den Einsatz von Technologie revolutioniert haben, um nahtlose und bequeme Erlebnisse für Nutzer zu schaffen. Genau wie sie streben wir danach, das traditionelle kulinarische Erlebnis mit unserer innovativen Lösung zu verändern, um die Interaktionen zwischen Restaurants und Gästen zu vereinfachen und zu verbessern.In 3 Jahren sehen wir nanea als führenden Akteur in der Gastronomie- und Reisebranche, der Tausende von Restaurants und Millionen von Gästen weltweit bedient. Wir streben an, unsere Reichweite in Europa auszubauen, unsere Marktdurchdringung zu vertiefen und kontinuierlich zu innovieren, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.Haben auch Sie ein Start-up mit einer innovativen Idee? Dann melden Sie sich per Mail an [email protected]