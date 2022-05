Der Funke Hoffnung für Südtirols Wasserstoff-Pläne Der Funke Hoffnung für Südtirols Wasserstoff-Pläne

Mit rund 2 Milliarden Euro will Südtirol in den nächsten Jahren seinen „Masterplan Wasserstoff“ voranbringen. Aber derzeit sieht alles danach aus, dass das Auto der Zukunft mit Strom aus Batterien fährt. Investiert das Land also in eine Technologie, die auf einer Nebenstraße landet? Vielleicht doch nicht.