Der langjährige Reusch-Athlet gehörte zu den prägenden Spielern des Turniers. Mit seiner außergewöhnlichen Ruhe am Ball, seinem intelligenten Stellungsspiel und entscheidenden Paraden führte Simón Spanien zum Weltmeistertitel. Für seine Leistungen wurde er mit dem Goldenen Handschuh als bester Torhüter der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Zudem stellte der spanische Schlussmann einen neuen Rekord für die längste Serie ohne Gegentor in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft auf und übertraf damit die bisherige Bestmarke des italienischen Torhüters Walter Zenga.<h3>\r\nEin besonderer Moment für Reusch<\/h3>Für Reusch, dessen internationale Aktivitäten von Bozen\/Südtirol aus gesteuert werden, ist der Erfolg ein besonderer Meilenstein. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit Unai Simón zusammen und begleitet ihn auf seinem sportlichen Weg.<BR \/><BR \/>Dass ausgerechnet bei der größten Bühne des Weltfußballs ein Reusch-Torwarthandschuh gemeinsam mit dem Weltmeisterpokal in die Höhe gehoben wird, ist für das Unternehmen ein außergewöhnlicher Moment.<BR \/><BR \/>„Als Südtiroler Unternehmen macht es uns besonders stolz, Teil dieses Erfolgs zu sein und bereits zum siebten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften einen Torhüter mit Reusch-Handschuhen an der Spitze zu sehen. Zu sehen, wie Unai Simón mit unseren Handschuhen Weltmeister wird und den Pokal in die Höhe stemmt, ist ein Moment, den wir nie vergessen werden“, erklärt Reusch-CEO Erich Weitzann.<h3>\r\nReusch auch bei weiteren Torhütern gefragt<\/h3>Neben Unai Simón vertrauten auch zahlreiche weitere Torhüter bei dieser Weltmeisterschaft auf Handschuhe von Reusch. Der Titel ging letztlich an Spanien – und damit auch an einen Athleten, der seit Jahren auf die Qualität und Innovationskraft der Südtiroler Marke setzt.