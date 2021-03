„Der HGV kann nicht über Öffnung oder Schließung entscheiden“

Seit Wochen bereits sind in Südtirol Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe geschlossen. Stand bislang vor allem die Politik in der Kritik der Unternehmer, bekommt letzthin auch der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) immer öfters sein Fett ab. Was sagt Verbandspräsident Manfred Pinzger zur Kritik und zur angedrohten Klagen gegen die Landesregierung?