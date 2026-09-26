Die beiden Verkäuferinnen wissen längst, was gefragt ist. Annemarie Niederwanger ist seit 18 Jahren hier, Caro Elzenbaumer seit sechs. Evi Koschien hilft aus, wenn Urlaub und andere Ausfälle abgedeckt werden müssen. Alle kommen aus Rein und gehen zu Fuß zur Arbeit. „Mittlerweile weiß man, was geht“, sagen Niederwanger und Elzenbaumer, die sich auch um den Einkauf kümmern. Bei den Gästen sind es belegte Brote, Kaminwurzen und Speck, bei den Stammkunden alles für den täglichen Bedarf. <h3>\r\nDas Geschäft hat viele Zeiten erlebt<\/h3>Im kleinen Laden, der zum Hotel Berger gehört, gibt es fast alles – nur Socken und Nylonstrümpfe nicht. Es fehlt der passende Lieferant. Dafür findet sich noch allerhand, das kaum noch jemand braucht. Chefin Christine Berger zieht eine Schublade auf und zeigt auf Reißverschlüsse, Faden und Nadeln. „Niemand näht heute mehr.“ Bekommen würde man es aber immer noch.<BR \/><BR \/>Das Geschäft hat viele Zeiten erlebt. Seit 1908 ist das Haus im Besitz der Familie Berger. Gasthaus war es schon, auch einkaufen konnte man hier bereits. Kirche, Gasthaus, Geschäft – nur ein paar Schritte voneinander entfernt, wie es in vielen Dörfern so war. Heute führen der ehemalige Politiker Hans Berger und seine Frau Christine den Betrieb, Tochter Nadja wird ihn übernehmen.<BR \/><BR \/>„Früher war am Sonntag im Geschäft am meisten los“ erzählt Hans Berger. Nach dem Kirchgang ging es für die Frauen zum Einkaufen, für die Männer ins Gasthaus. Das Geschäft lag gleich neben Gaststube und Küche. Aufgesperrt wurde, wenn jemand klingelte. Christine Berger wechselte kam dann in den Laden herüber. Bis heute springt sie ein, wenn Not an der Frau ist.<h3>\r\n„Die Bäuerinnen brachten Butter und Eier vorbei und tauschten sie gegen anderes ein“<\/h3>An die frühen Jahre erinnert ein großer Holzschrank mit vielen kleinen Schubladen, der heute im Hotelflur steht. Einst wurden hier Mehl und Reis offen aufbewahrt. „Mit Bleistift war der Kilopreis auf das Holz geschrieben“, sagt Hans Berger und findet tatsächlich noch alte Spuren. Manchmal wurde damals auch nicht mit Geld bezahlt: „Die Bäuerinnen aus dem Dorf brachten Butter und Eier vorbei und tauschten sie gegen anderes ein“, erinnert er sich. Überschaubar, persönlich und direkt – Nahversorgung war damals wie heute. <BR \/><BR \/>1995 bekam der Laden mehr Platz und einen neuen Standort: Vom Parkplatz an der Straße war er nun bequemer erreichbar. Das machte sich bezahlt, das Geschäft gehörte zum Reiner Alltag. <BR \/><BR \/>Heute sieht dieser Alltag anders aus. Viele pendeln zur Arbeit aus, in Bruneck und Sand in Taufers liegen die Supermärkte auf dem Weg. „Dort gibt es 20 Joghurtsorten, bei uns fünf oder sechs“, sagte Nadja Berger. Verdenken kann man es niemandem. Bei Auswahl und Preisen kann ein kleiner Laden mit den großen Märkten kaum mithalten. So kommen manche nur noch vorbei, wenn beim Großeinkauf etwas vergessen wurde. <h3>\r\nDebatte über das Zusperren sei öfters geführt worden<\/h3> Das Überleben sichern heute vor allem die Gäste: Urlauber in den Ferienwohnungen, die Sonnencreme, Zahnpasta oder frisches Brot brauchen und Wanderer, die sich Proviant holen. „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, sagen die Bergers. Denn auch der Tourismus braucht den Laden.<BR \/><BR \/>Aber auch das Dorf mit seinen rund 400 Einwohnern braucht diese Grundversorgung. Es gibt Stammkunden, die immer hier einkaufen, weil ihnen der Laden etwas wert ist. Ohne ihn gäbe es im Dorf keine Zigaretten und kein frisches Brot. Keine Zitrone, die beim Großeinkauf im Tal vergessen wurde, und keinen Besen, wenn der alte nicht mehr kehrt. <BR \/><BR \/>Rechnen darf man im Hause Berger allerdings nicht zu genau. Der Laden, der seit einigen Jahren nur mehr vormittags offen ist, hat sich wirtschaftlich oft nur gehalten, weil das Hotel ihn mitgetragen hat. Heute ist der Landesbeitrag für die Nahversorgung „wichtiger Sauerstoff“, sagt Hans Berger. Die Debatte über das Zusperren sei öfters geführt worden. <BR \/><BR \/>„Wenn man nur aufs Geld schaut, müsste man das vermutlich tun“, sagt Nadja Berger. Aber sie weiß so wie ihre Eltern, dass ein Dorf ohne Geschäft und Gasthaus schnell nur mehr Schlafstätte ist. Deshalb sollte dies auch der Gemeindeverwaltung eine Förderung wert sein. Nicht selbstverständlich sei zudem, dass kleine Läden überhaupt beliefert werden. Das Trentiner Konsortium SAIT tue dies mit seinen Gol-Markets ganz bewusst, „aus sozialer Verantwortung“, haben die Chefs einst zum Landesrat gesagt.<BR \/><BR \/>Nadja Berger weiß um die Geschichte, die hinter dem Laden steht, und sie spürt die Verantwortung. Deshalb geht die Tür im „Bocha-Lodn“ auch weiterhin auf – und ein Stück Dorfgeschichte weiter. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364592_image" \/><\/div>