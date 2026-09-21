<b>Ihr Geschäft in Albeins ist nur vormittags geöffnet. Handelt es sich dabei um eine wirtschaftliche Entscheidung oder wie kam es dazu?<BR \/><\/b>Hartmut Überbacher: Es begann während der Corona-Zeit, als ich das Geschäft nur noch halbtags geöffnet hatte. Dann ging meine langjährige Mitarbeiterin Margareth Oberrauch, die 19 Jahre in meinem Betrieb tätig war, in Pension. Um ein Haar hätte ich den Laden schließen müssen, weil es mir nicht gelang, eine neue Mitarbeiterin zu finden. Schließlich kam Clara Cagliardi, eine Mitarbeiterin der Filiale Klausen, auf mich zu und schlug vor, den Laden am Vormittag weiterzuführen. Gleichzeitig vereinbarte ich mit Margareth, dass sie künftig die Urlaubsvertretung übernimmt. So kann das Geschäft nun ohne Unterbrechung von Montag bis Samstag von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet bleiben.<BR \/><BR \/><b>Welche Bedeutung haben solche Dorfgeschäfte für die Bewohner über die reine Nahversorgung hinaus?<BR \/><\/b>Überbacher: Sie sind vor allem für die Kommunikation und das soziale Miteinander wichtig. Hier in Albeins beispielsweise gibt es eine Kaffeemaschine und daneben einen Stehtisch, an dem sich die Menschen treffen, einen Kaffee trinken und miteinander ins Gespräch kommen können. Im Dorf leben vielleicht ein paar hundert Menschen, für viele ist unser Geschäft eine wichtige Möglichkeit, sich zu begegnen, zumal es sonst keine Bar oder vergleichbaren Treffpunkt gibt.<BR \/><BR \/><b>Was unterscheidet einen Dorfladen von einem klassischen Supermarkt?<BR \/><\/b>Überbacher: In unseren Dorfläden können wir gezielt auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, und genau das hebt uns von den größeren Geschäften ab. Wenn ein Kunde ein gewünschtes Produkt im Laden nicht findet, kann er es bei uns bestellen. In der Regel ist es innerhalb von ein bis zwei Tagen vor Ort. Dank unseres großen Lagers in Lajen können die Bestellungen täglich gemeinsam mit dem Brot mitgeliefert werden. So lassen sich Kundenwünsche schnell und unkompliziert erfüllen, ohne dass die Menschen dafür extra in die Stadt fahren müssen.<BR \/><BR \/><b>Welche besonderen Herausforderungen bringt ein Standort in einem kleinen Dorf mit sich?<BR \/><\/b>Überbacher: Genügend Personal zu finden, erweist sich auch in einem Dorf wie diesem als zunehmend schwierig. Besonders nachmittags fehlt es oft an Personal. Gleichzeitig ist die gesamte Kalkulation für einen kleinen Dorfladen schwierig. Die Preise müssen laufend angepasst werden, und sie dürfen nicht zu stark von den Preisen der großen Handelsketten abweichen. Mit diesen kann man allerdings nur schwer mithalten, da sie aufgrund ihrer Größe und ihrer Einkaufsmengen ganz andere Möglichkeiten haben.<BR \/><BR \/><b>Wie schätzen Sie als hds-Bezirkspräsident die allgemeine Lage der kleinen Läden in Südtirol ein?<BR \/><\/b>Überbacher: Es ist nicht einfach, die kleinen Geschäfte wirtschaftlich zu führen. Auch wenn sich die Provinz bemüht, ihren Erhalt in den Dörfern zu unterstützen.<BR \/><BR \/><b>Wie sieht diese Unterstützung konkret aus?<BR \/><\/b>Überbacher: Wenn es in einem Ort nur noch ein Geschäft gibt und dieses einen bestimmten Jahresumsatz nicht überschreitet – wie es hier in Albeins der Fall ist –, gibt es einen jährlichen Beitrag zur Unterstützung. Das hilft den Betrieben und trägt dazu bei, dass die Nahversorgung vor Ort erhalten bleiben kann. Gleichzeitig hat sich die Zusammenarbeit mit den Gemeinden verbessert. Heute werden Kleinbetriebe bei öffentlichen Ausschreibungen stärker berücksichtigt. Ich bin schon der Meinung, dass viele Menschen und Institutionen die Bedeutung der Nahversorgung inzwischen mehr zu schätzen wissen und sich dafür einsetzen, dass diese nicht verloren geht.<BR \/><BR \/><b>Wie verändert sich das Dorfleben, wenn ein solcher Nahversorger wegfällt?<BR \/><\/b>Überbacher: Wenn man nach Österreich und Deutschland schaut oder den Touristen aus diesen Gebieten zuhört, stellt man fest, dass es dort mittlerweile viele Orte gibt, in denen es keinen Dorfladen mehr gibt. Die Menschen bedauern das sehr, weil damit nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt und ein Stück Gemeinschaft verloren gehen. Deshalb hoffe ich, dass in Südtirol möglichst viele solcher Läden weitergeführt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355718_image" \/><\/div>