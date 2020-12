Der neue CEO von Dr. Schär

Unternehmensgründer Ulrich Ladurner bleibt dem Unternehmen auch weiterhin als Präsident erhalten.Als solcher steht er seinem Nachfolger in der Übergangsphase zur Seite, sodass ein reibungsloser Wechsel in der Unternehmensführung gewährleistet ist.Mit seiner Rolle als Präsident von Dr. Schär wird Ulrich Ladurner auch künftig eine bedeutende Rolle in der Führung und Ausrichtung des Unternehmens einnehmen.„Mit Dr. Philipp Schoeller als neues Mitglied der Dr. Schär Familie haben wir einen äußerst erfahrenen Manager zur Verstärkung unserer Unternehmensführung gewonnen“, sagt Ulrich Ladurner, Gründer und Präsident von Dr. Schär.„Seit Jahren befinden wir uns auf Wachstumskurs und ich bin überzeugt, dass Dr. Philipp Schoeller den eingeschlagenen Pfad mit seiner Branchenexpertise und Führungserfahrung konsequent fortsetzen und weiter ausbauen wird.“

