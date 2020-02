Der Optimismus der EZB-Chefin

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht erste Hinweise auf eine Erholung der schwächelnden Konjunktur im Euroraum. „Sicherlich gibt es vorsichtige Anzeichen für eine Stabilisierung,“ sagte Lagarde am Donnerstag in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Vorausschauende Wirtschaftsindikatoren seien inzwischen etwas optimistischer.