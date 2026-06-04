Wenn lokale Geschäfte verschwinden, verlieren Dörfer und Städte ein Stück Lebensqualität. Genau darauf macht der Wirtschaftsverband hds mit der Initiative „Mein Lieblingsgeschäft“ aufmerksam. Die vom Land Südtirol unterstützte Aktion rückt die Bedeutung des lokalen Handels für lebendige Dörfer, Stadtviertel und Gemeinden in den Mittelpunkt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für das große Landesfinale hatten sich die fünf stimmenstärksten Betriebe qualifiziert: Neben dem Gewinner waren dies Brugnara Eisenwaren und Haushaltsartikel in Meran, Eviva Sport in Algund, La Culla Baby-Land in Bozen sowie Schmid & von Bosio in Brixen.<BR \/><BR \/>An der Preisverleihung haben unter anderem hds-Präsident Philipp Moser, hds-Vizepräsident Sandro Pellegrini, Handelslandesrat Marco Galateo, hds-Direktorin Sabine Mayr, Vertreterinnen und Vertreter der fünf Finalisten sowie die Siegergeschäfte der sechs Bezirke teilgenommen.<h3>\r\n„Geschäfte sichern Nahversorgung, schaffen Arbeitsplätze, und sind soziale Treffpunkte“<\/h3>„Die Initiative zeigte eindrucksvoll, wie stark lokale Geschäfte in der Bevölkerung verankert sind und welchen Stellenwert sie für Nahversorgung, Begegnung und Lebensqualität haben. Mit dieser Initiative wollen wir sichtbar machen, was lokale Geschäfte täglich leisten,“ betont hds-Präsident Philipp Moser. <BR \/><BR \/>„Die vielen Geschäfte sichern Nahversorgung, schaffen Arbeitsplätze, beleben unsere Ortszentren und sind wichtige soziale Treffpunkte. Die große Beteiligung zeigt, wie sehr die Menschen in Südtirol ihre Geschäfte vor Ort schätzen“, ergänzt Landesrat Marco Galateo.<BR \/><BR \/>Die Aktion „Mein Lieblingsgeschäft“ versteht sich zugleich als starkes Zeichen für den lokalen Einkauf und für lebendige Gemeinden. Denn wer im Ort einkauft, stärkt nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern trägt auch dazu bei, dass Südtirols Zentren attraktiv, vielfältig und lebenswert bleiben.<h3>\r\nKurzportrait des Siegergeschäfts<\/h3>Despar in Villanders ist ein zentraler Nahversorger im Dorfzentrum und bietet der Bevölkerung eine verlässliche Einkaufsstätte für den täglichen Bedarf. Trotz seiner überschaubaren Größe überzeugt das Geschäft durch ein gut abgestimmtes Sortiment sowie durch eine klare Ausrichtung auf Frische und Regionalität. <BR \/><BR \/>Besonderen Wert legt der Betrieb auf regionale Produkte und persönliche Beratung, wodurch ein familiäres Einkaufserlebnis entsteht. Damit erfüllt der Despar Villanders nicht nur eine wichtige Versorgungsfunktion, sondern ist auch ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens im Dorf. <BR \/><BR \/>Geschäftsführer Alexander Pichler hat sich an der Initiative „Mein Lieblingsgeschäft“ mit weiteren sechs Verkaufsstellen beteiligt: Pichler Shop und Pichler Market in Welschnofen, Eggentoler Market in Birchabruck, Zum Krumer in Eggen und Lex Market in Steinegg.