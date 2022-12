Der Tourismus brummt: 17 Millionen Italien verreisen über die Feiertage

Großer Zuwachs an Gästen aus dem Ausland erwartet

Ministerium verspricht Unterstützung für den Sektor

„ Wir dürfen nicht vergessen, dass dies nur ein Neustart nach schwierigen Jahren ist. ” — Tourismusministerin Daniela Santanchè

Gäste wollen am Konsum sparen

Flugtickets, Hotels und Restaurants teurer als im vergangenen Jahr

Nach den Prognosen von Federalberghi werden mehr als 17 Millionen Italiener über die Festtagen verreisen: 12 Millionen zu Weihnachten, etwa 5,4 Millionen rund um Silvester.Der Umsatz soll über 13 Milliarden Euro betragen, womit die Gesamtausgaben wieder das Niveau von 2019 erreichen. Einmal mehr wird Italien bevorzugtes Reiseziel sein: Viele bleiben in ihrer Region; wer eine weitere Anfahrt auf sich nimmt, tut dies, um die Herkunftsfamilien zu besuchen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Auch viele ausländische Gäste werden erwartet: Nach Schätzungen des „Centro Studi Turistici“ in Florenz für Assoturismo Confesercenti bleibt die inländische Nachfrage zwar insgesamt bedeutender (8,6 Millionen Aufenthalte von Italienern; das sind 62,3 Prozent der Gesamtzahl, mit einem Wachstum von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Der stärkste Zuwachs ist aber bei den ausländischen Besuchern zu verzeichnen: Schätzungen zufolge werden die Besucherströme aus dem Ausland zu diesen Feierlichkeiten um 19,5 Prozent zunehmen, – insgesamt erwartet Italien über 5,2 Millionen Gäste von auswärts.Tourismusministerin Daniela Santanchè ist zufrieden, warnt aber, dass noch viel zu tun sei: „Sicherlich ist es schön zu wissen, dass wir uns den Zahlen für 2019 nähern, denn es gibt eine große Sehnsucht in der Welt nach Italien, das in dieser Urlaubssaison doppelt so viele ausländische Besucher empfangen wird wie im letzten Jahr.“ Dies reiche jedoch nicht. „Wir dürfen uns auf keinen Fall auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies nur ein Neustart nach schwierigen Jahren ist. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie besteht noch ein gewisser Spielraum, um noch bessere Ergebnisse als 2019 zu erzielen und vor allem, um sie strukturell zu gestalten. Der Sektor muss mit Mitteln und Investitionen unterstützt werden, und das Tourismusministerium wird sein Möglichstes in dieser Richtung tun.“Laut Federalberghi geben die Gäste am häufigsten Entspannung als Grund für ihren Winterurlaub an. Destinationen in den Bergen könnten besonders punkten: Man wolle wieder „Herr der eigenen Zeit“ werden, das künstlerische und kulturelle Erbe des Landes genießen und auch die Natur erleben, sagt Präsident Bernabò Bocca der Nachrichtenagentur Ansa. Gespart wird allerdings am Konsum zugunsten von Unterkünften und auch von Essen und Wein.Der Verbraucherschutzverband Condacons beklagt starke Preissteigerungen: Flugtickets für internationale Flüge sind im Vergleich zum Vorjahr um 101,6 Prozent teurer geworden, für europäische Flüge um 94,1 Prozent und für Inlandsflüge um 80,4 Prozent. Wer in Italien bleibt – so die Analyse des Verbandes – muss mit Preissteigerungen in Hotels und Beherbergungsbetrieben rechnen. Die Preise sind im Vergleich zum letzten Weihnachtsfest um 12,9 Prozent gestiegen. Für einen Restaurantbesuch werden im Durchschnitt 6,5 Prozent mehr fällig.