„Der Tourismus wird sich nachhaltig verändern“

Die Bürger würden die Corona-Krise auch als Nachdenkpause über den Tourismus nutzen, sagt Harald Pechlaner, Leiter des Centers for Advances Studies von Eurac Research. In einigen Orten der Welt habe dies zu verstärkten Ressentiments geführt, in anderen zu Solidarität. „In Südtirol überwiegt die positive Stimmung gegenüber dem Tourismus“, so Pechlaner, aber man müsse die Tourismusgesinnung der Bevölkerung im Blick behalten. Von Arnold Sorg