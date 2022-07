So viel bezahlt man fürs Tanken in Südtirol und in den Nachbarregionen: der Vergleich

Im Vergleich zur VZS-Erhebung im Vorjahr, sind dieses Jahr die Treibstoffpreise erheblich gestiegen: In Südtirol und in den Nachbarregionen (Trentino, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Mantova) ist der Preis für Benzin um 24,35 Prozent, für Diesel um 34,53 Prozent und für GPL um 25,61 Prozent gestiegen. Methan ist sogar um 84 Prozent teurer.Die Teuerung in Nordtirol ist noch drastischer: Benzin ist dort um 60,55 Prozent, Diesel um 68,83 Prozent und GPL um 30,62 Prozent gestiegen, wodurch die Preise ein ähnliches Niveau wie jene in Norditalien erreicht haben.Einzige Ausnahme ist das Methan, welches „nur“ um 16,87 Prozent gestiegen ist und damit auch in absoluten Zahlen unter den norditalienischen Preisen liegt.Unter den untersuchten Gebieten weist Südtirol auch weiterhin die höchsten Preise für Benzin, Diesel und LPG auf. Nur beim Methan liegt Südtirol an zweiter Stelle und wird knapp vom Trentino übertroffen, das mit 1,91 Euro/Liter (gegenüber 1,87 Euro/Liter in Südtirol) an erster Stelle steht.Venetien hingegen bietet die günstigsten Preise, außer bei Methan, wo es nach Brescia an zweiter Stelle steht.Im Durchschnitt kosten Benzin, Diesel und Methan in den Nachbarregionen 6 Prozent weniger als in Südtirol. Bei LPG sind die Preise sogar um 12 Prozent niedriger.Bei einer Tankfüllung für einen Mittelklassenwagen von 50 Liter in Venetien anstatt in Südtirol kann etwa eine mögliche Preisersparnis zwischen 12 und 25 Euro für Benzin- und Dieselfahrzeuge erzielt werden.„Trotz Maßnahmen der Regierung, die die Steuern auf die Treibstoffe gesenkt hat, haben die Durchschnittspreise – erneut – kräftig angezogen“ betont VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Es bleibt abzuwarten, ob die von verschiedenen Staatsanwaltschaften bereits im Frühjahr aufgenommenen Ermittlungen über die Ursachen Früchte tragen.“Wie viel zahlen Sie derzeit für eine Fahrt von Bozen nach Trapani? Das erfahren Sie in diesem s+Artikel.