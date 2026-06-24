„Wie es dadurch genau zu der Störung kam, analysieren wir nun mit höchster Priorität“, teilte der Chef der für die Infrastruktur zuständigen DB InfraGo, Philipp Nagl, mit. <BR \/><BR \/>Weitere Details, etwa zur Art der technischen Komponente, wurden zunächst nicht bekannt.„Wir entschuldigen uns in aller Form bei unseren Kundinnen und Kunden für die Einschränkungen“, betonte Nagl.<BR \/><BR \/>Die deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Bahn am späten Dienstagabend zu rund zwei Stunden Stillstand geführt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-zweistuendigem-totalausfall-der-deutschen-bahn-zuege-rollen-wieder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a> Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Danach lief der Verkehr am frühen Morgen nach Angaben der Bahn Schritt für Schritt wieder an.