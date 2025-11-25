Zum Jahresauftakt hatte es noch ein Mini-Wachstum gegeben – allerdings vor allem deswegen, weil Firmen aus Sorge vor der sich abzeichnenden aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump Geschäfte vorzogen. Im zweiten Vierteljahr war das Bruttoinlandsprodukt dann um 0,2 Prozent geschrumpft, ehe es im dritten Quartal ein Nullwachstum gab.<BR \/><BR \/>„Die Konjunktur wurde im dritten Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht zulegten“, sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Der private Konsum ging erstmals seit 2024 zurück. <h3><h3>\r\nDrittes Rezessionsjahr wird wohl knapp vermied<\/h3>\r\n<\/h3>\r\n<h3>\r\nen<\/h3>Trotz allem könnte die deutsche Wirtschaft 2025 knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen. Wirtschaftsinstitute, die Bundesregierung und auch die EU-Kommission rechnen mit einem Mini-Plus von etwa 0,2 Prozent.<BR \/><BR \/>Im nächsten Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung von Ökonomen kräftiger zulegen – nicht zuletzt wegen staatlicher Milliarden für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung.