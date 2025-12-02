Grund sind unter anderem die anhaltende Rezession und die sinkenden TV-Werbeeinnahmen. Seit 2019 sind RTL zufolge die linearen TV-Werbeumsätze in Deutschland um mehr als 20 Prozent gesunken. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, massiv in den Ausbau des Streamingdienstes RTL+ investiert zu haben, dessen Abonnentenzahl auf über 6,6 Millionen gestiegen ist. Mit weiter dynamischem Wachstum in allen Kennzahlen – Umsatz, zahlende Abonnenten, Nutzungsdauer – sei RTL+ auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 profitabel zu werden, teilte das Unternehmen mit. „Diese Gesamtsituation macht es zwingend notwendig, dass wir uns jetzt strukturell neu aufstellen“, sagte Schmitter.