Auf Platz eins punktet ein Wein aus Italien, der „Taurasi Riserva Stilema 2018“ von Mastroberardino aus Kampanien. Auf Platz zwei reiht sich der „Gusbourne Sparkling Blend 51°N“ 2016 aus England, auf Platz drei der „Saxum 2022 Heart Stone“ Vineyard Red Blend aus Kalifornien und auf Platz vier wieder ein Italiener, der „Sassicaia 2022“ der Tenuta San Guido in Bolgheri. Italien schneidet mit 22 der 100 ausgewählten Weine hervorragend ab.<BR \/><BR \/>Die Liste ist ein Indikator dafür, welche Weine im Trend liegen und Beachtung verdienen, wie sich die bekanntesten Regionen entwickeln und welche Gebiete an Bedeutung gewinnen. Preislich erschwingliche Flaschen stehen dabei neben Sammlerweinen, klassischen Interpretationen und gewagteren Kreationen, limitierten Auflagen und etablierten Weingütern. <h3>Der einzige Vertreter aus Südtirol<\/h3>Einziger Vertreter aus Südtirol ist der „Pinot Nero Schweizer 2021“ von Franz Haas, einer der Spitzenweine des Montaner Weinguts. Die Trauben für den Wein wachsen in ausgewählten Lagen zwischen 350 und 700 Metern Meereshöhe auf unterschiedlichen Böden. <BR \/><BR \/>Die Anlagen mit einer Dichte von 8.000 bis 12.500 Rebstöcken pro Hektar gewährleisten eine sehr hohe Qualität der Trauben. Die Gärung der Trauben erfolgt in offenen Behältern, anschließend wird der Jungwein in Barrique umgezogen, in denen er für 12 Monate reift. Nach der Abfüllung lagert der Wein für ein weiteres Jahr auf der Flasche.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245057_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der „Pinot Nero Schweizer“ präsentiert sich mit kräftiger rubinroter Farbe, vielschichtigen Aromen von reifen Waldbeeren und Herzkirschen sowie würzigen Noten mit etwas Pfeffer und Leder in der Nase, Aromen, die sich auch im Mund widerspiegeln. Im Gaumen überzeugt der Wein mit weichen, saftigen Gerbstoffen, mit Eleganz und Finesse, mit einladender Struktur und mit einem Körper, der dem Wein ein langes Leben schenkt.<BR \/><BR \/>Das Trentino ist mit zwei Weinen auf der „Wine Enthusiast“-Liste vertreten: mit dem „Pinot Noir Rosé Extra Brut 2019“ von der Tenuta Moser in Gardolo und dem „Brut Nature Chardonnay 2020“ von Rotari in Mezzocorona.